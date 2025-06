El grupo Intercorp, propietario de Real Plaza, habría realizado un "pacto extrajudicial" con decenas de víctimas del colapso del techo del patio de comidas de Real Plaza de Trujillo, según Hildebrandt en sus 13. De acuerdo al semanario, la compañía realizó un "canje de mutuo acuerdo" con las víctimas.

"Se salieron con la suya. El grupo Intercorp de los Rodríguez-Pastor ha comprado el silencio de las víctimas y de los deudos que dejó el siniestro del Real Plaza de Trujillo (...) Las víctimas reciben dinero a cambio de no exigirle a la empresa responsabilidad alguna, ni penal ni civil. Para redondear la faena, en el acuerdo no reconoce culpa alguna, se exige absoluta confidencialidad y se acepta la plata como una suerte de donación", informó H13.

Intercorp pagó hasta S/4 millones por silenciar a víctimas, según H13

Según la investigación realizada por el periodista Bruno Amoretti de H13, el 'pacto extrajudicial' de Real Plaza con las víctimas se llevó a cabo en la notaria Paino, ubicada en el distrito de Surquillo. "Se convirtió en el centro neurálgico de estas operaciones. Allí en el quino piso de un edificio en la avenida Angamos, los abogados de los Rodríguez-Pastor finiquitan los acuerdos a espaldas de la justicia", comentó.

Asimismo, el comunicador informó que las negociaciones fueron lideradas por la abogada Romy Chang y su socio Vladimir Padilla. Además que, en este proceso participaron los abogados José Antonio Lora y Luciana Vale, empleados de Intercorp.

También, señaló que en el anexo de cláusulas del contrato económico se menciona a las víctimas y deudos como "beneficiarios" y se determina que ellos deben de "mantener indemne" a Real Plaza y otras empresas relacionadas. Incluso, resaltó que la redacción ambigua del texto "permite interpretar que también quedaría protegidas las compañías encargadas del diseño, construcción y supervisión del techo que colapsó y acabó matando a seis personas".

En ese sentido, indicó que en una de las cláusulas de Real Plaza se detalla que la empresa no asume 'ningún tipo de responsabilidad' por el siniestro ocurrido en Trujillo, además que el dinero que obtendrán las víctimas "se hace a título de liberalidad". Es decir, la suma que fue entregada a los agraviados es un gesto de desprendimiento, generosidad y no un acto indemnizatorio.

Según H13, Real Plaza ha cerrado hasta la fecha acuerdos que van desde S/ 20.000, en casos de lesiones leves, hasta casi S/ 4 millones en los más graves. En los casos de fallecidos, las indemnizaciones habrían oscilado entre S/ 1 millón y S/ 3,5 millones.

Cabe señalar que, según las indagaciones del semanario, los agraviados que aceptaron este contrato no participaron en el proceso penal, debido a que era una condición de Intercorp para recibir el dinero acordado.

Víctimas y deudos de colapso en Real Plaza Trujillo se pronuncian

H13 precisó que entre los meses de marzo y abril los abogados de Intercorp presentaron a las víctimas y deudos una primera versión del acuerdo extrajudicial. Asimismo, indicó que este documento fue entregado en físico, pero en algunos casos fue comunicado de manera verbal.

"En un primer momento hubo un requisito de confidencialidad, donde el Real Plaza exigía que, en caso se ventilen los términos del acuerdo, se tenía que devolver el dinero, pero además había que pagarles una indemnización. ¡Querían hacer negocio con las conciliaciones!", declaró uno de los abogados de las víctimas a H13.

Asimismo, el semanario señaló que algunos agraviados y deudos firmaron los acuerdos sin el consultar a sus abogados. "Me dijo que ya no me necesitaba, así que no tenía sentido seguir en el caso. Prácticamente, han comprado el silencio de muchos", declaró uno de los abogados a H13.

Además, algunas víctimas pidieron modificar las cláusulas, pero los abogados de Real Plaza les informaron que los términos del contrato ya habían sido determinados. "Cuando les dijimos que no aceptaríamos esos términos, nos dijeron que la notaría ya estaba por cerrar y que todo estaba firmado. No dudo de que muchos aceptaron ese primer acuerdo por tener dinero rápido en la mano", manifestó una informante al semanario.

Acuerdo de Real Plaza con víctimas "roza la ilegalidad", según expertos

Según consultó el semanario H13, los expertos consideran que el acuerdo entre Real Plaza y las víctimas "roza la ilegalidad".

"La Fiscalía puede llamar a esas personas a declarar como testigos y estas tienen la obligación de presentarse. El fiscal tiene que preguntarles por los hechos necesariamente. Nadie puede obligar al fiscal a archivar el caso en mérito a esos acuerdos. Y para que estos acuerdos funcionen, tienen que haber un reconocimiento del daño", manifestó el penalista Elí Vidal a H13.

Real Plaza instó a víctimas a pedir que Fiscalía se aparte del proceso penal

El periodista Amoretti también señaló que los abogados de Real Plaza entregaron una carta a las víctimas para que la presenten ante la Fiscalía. En esa línea, detalló que en dicho documento solicitaron de manera formal al Ministerio Público que se aparte del proceso penal.

"En ese documento los agraviados comunican a la fiscal Carmen Varas, a cargo de la investigación, que han llegado a un acuerdo con Real Plaza y que ya no tienen interés en continuar con el caso", informó en H13.

Asimismo, indicó que la Fiscalía aseguró que la denuncia penal "continuará hasta las últimas consecuencias". También, informó que la fiscal Varas le ha pedido a Real Plaza entregar una copia de los acuerdos; sin embargo, hasta el momento, esta no ha sido entregada.

Real Plaza no se pronuncia sobre acuerdo "por motivos de seguridad"

Real Plaza aún no ha dado su versión acerca de los acuerdos económicos con las víctimas y deudos del siniestro. Según H13, la compañía comunicó que "por motivos de seguridad" y por "pedido expreso de los afectados" no pueden brindar detalles del caso.