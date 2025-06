Pasajera empuja a trabajadora de aerolínea para tomar avión en Jorge Chávez, pero es detenida por seguridad

Desde su inauguración, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha generado más de una reacción en los pasajeros y esta vez no fue la excepción. A través de un video de X se logró ver la reacción de una mujer al no permitírsele abordar un vuelo con destino a Tarapoto. Según, señalaron en el clip, la mujer tenía exceso de equipaje, por lo que la trabajadora de la aerolínea la retuvo para pagar el monto adicional.

No obstante, la mujer no estaba dispuesta a invertir más dinero en su vuelo y decidió empujar a la trabajadora que hacía check in. En el video se logra escuchar a la usuaria que gritaba: “200 soles me han cobrado”, y enseguida empujó a la trabajadora.

PUEDES VER: Bus de Airport Express que transporta pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez atropella a fiscalizadora en Miraflores

Pasajera fue sacada del avión por agentes de seguridad del aeropuerto Jorge Chávez

Su compañera de mostrador le pidió que no se expusiera, pues sabía que los agentes de seguridad no la dejarían abordar el avión. ¡Y así sucedió! A los pocos segundos apareció nuevamente la mujer y acompañada por la policía.

Todo parece indicar, que la trabajadora llamó a seguridad para que detengan a la pasajera y una vez en el mostrador el check in empezó a llorar y dijo que tenía que viajar de urgencia por duelo.

Durante su descargo, la pasajera dijo que viajaba de urgencia por duelo. Foto: composición LR/ X

“Tengo que viajar por duelo”, dijo la peruana a las trabajadoras de la aerolínea

“No tienen corazón. Yo estoy viajando por duelo. A ustedes no les importa”, señaló la peruana. Asimismo, negó que haya empujado a la trabajadora de la aerolínea y empezó a llorar al decir que había pagado 50 dólares por el vuelo.

“Me han hecho pagar 50 dólares y no me dejan ingresar al avión”, gritaba la mujer ante la mirada atónita de otros pasajeros y los trabajadores del aeropuerto ubicado en el Callao.