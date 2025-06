En un grave caso de maltrato animal en el distrito de San Juan de Lurigancho, una valiente rescatista logró salvar a trece perritos que se encontraban encadenados, desnutridos y con heridas visibles. Los animales eran víctimas de abandono y violencia dentro de una vivienda, donde, según la denunciante, su propia dueña los mantenía en condiciones inhumanas.

La animalista relató que cuando fue alertada sobre el caso no dudó en actuar. "Es la labor que hace unos años me propuse. Actualmente, tengo cinco procesos judiciales por maltratadores de animales en varios casos. Cuando me llamaron para contarme sobre el caso, nunca dudé en ayudar", aseguró.

Dueña de los perritos no permitía el ingreso

La propietaria del inmueble se negó a permitir el ingreso para rescatar a los animales, lo que obligó a la rescatista a iniciar un proceso legal. Finalmente, con una orden de acceso forzoso, las autoridades lograron allanar el lugar y liberar a los perros.

“Eran quince perritos, pero no sabemos qué ha pasado con los demás. No sabemos si los han sacado del predio. Por eso vamos a iniciar las investigaciones correspondientes. Hemos logrado rescatar a nueve perros, todos en condiciones lamentables: delgados, con laceraciones, heridas y claros signos de haber sufrido bastante”, denunció.

Perritos necesitan revisión veterinaria

La activista pidió apoyo a las autoridades locales para cubrir los gastos médicos, ya que los perritos necesitan chequeos completos, tratamientos y alimentación especial para su recuperación. Además, aseguró que la dueña de los animales no los alimentaba con la intención de que no defecaran y evitar ensuciar el lugar, lo que agravó aún más las condiciones físicas y emocionales de los perros. “Estaban tan mal que no querían ni salir del sitio donde los tenían”, lamentó.

El caso ha generado indignación en redes sociales y ha reavivado el llamado de diversos colectivos para que se refuercen las sanciones por maltrato animal y se prioricen este tipo de denuncias por parte de las autoridades.

