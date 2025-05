Papa León XIV y la vez que cuestionó a las autoridades por la falta de prevención y lenta respuesta ante las lluvias en Lambayeque

El impacto que tuvieron las lluvias e inundaciones del ciclón Yaku en la región Lambayeque pusieron de manifiesto la falta de prevención y la lenta respuesta de las autoridades para atender a los miles de damnificados. De esto fue testigo el exobispo de Chiclayo, Robert Prevost, hoy papa León XIV, quien cuestionó a los gobernantes en entrevista con La República.

Un sacerdote cercano al pueblo

Era marzo del 2023 cuando me trasladé al distrito de Íllimo con el objetivo mostrar al país y al mundo la desgracia que había generado el desborde del río La Leche. El agua había inundado varias cuadras del centro de esta localidad e ingresado a cientos de humildes viviendas. Las familias fueron evacuadas al parque principal con lo único que tenían puesto a fin de ponerlas a salvo. Sin comida, abrigo o techo esperaban un milagro para no perderlo todo.

Fue entonces que mientras recogía el clamor de la población, llegó a la plaza de Íllimo el entonces obispo Robert Prevost. Armado de unas botas de jebe y un crucifijo en el pecho, comenzó a recorrer la zona, escuchar a los damnificados y dar un mensaje de esperanza en medio de la desgracia. Rodeado por multitudes, como estuvo Jesús en algún momento de la historia bíblica, acariciaba a los niños y sostenía las manos de las madres desesperadas que pedían por apoyo.

El papa León XIV apoyo a la población en las lluvias de 2017 y 2023. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Crítica y acción

Entonces esperé por un poco de espacio y me acerqué sin dudarlo al monseñor a preguntarle por las sensaciones que le generaba el escenario ante sus ojos. Crítico y sabio, como lo conocíamos los hombres de prensa, lanzó un duro cuestionamiento hacia las autoridades políticas que habían dejado el poder en los meses previos y a las que en ese momento habían tomado la posta. El clérigo entendía que esta situación de desventura se pudo haber evitado si los elegidos por el pueblo hacían su trabajo.

"Lamentablemente, de parte de las autoridades no ha habido mucha preparación y la respuesta ha sido nula o muy lenta. Nosotros estamos ayudando hasta donde nos alcance, pero también depende de otros. La invocación a las autoridades es que no es la primera vez que hay lluvias de este tipo y la prevención se ve que no ha sido buena, la falta de respuesta es muy grave y la necesidad de tantas personas que están en esta dificultad. Hay muchos pueblos afectados y ya hay que ponerse en marcha", fueron las declaraciones del hoy sumo pontífice.

El Ciclo Yakún, en 2023, dejó cientos de damnificados en íllimo. Créditos: Emmanuel Moreno / La República.





Prevost, al mando de la Diócesis de Chiclayo, había iniciado una campaña para recoger víveres y ayuda económica, la cual fue repartida en Íllimo y otros distritos golpeados por la naturaleza. Se trata de una acción que repetía, pues en 2017, con las lluvias del Fenómeno de El Niño Costero, el sacerdote también emprendió una cruzada para recolectar ayuda y acercarla a los olvidados, siempre con su mensaje de fe inquebrantable.

Inolvidable

No es para menos que con su elección como papa, hoy, Chiclayo y toda la región Lambayeque lo recuerde con mucho cariño y agradecimiento. En los corazones de todos quedará el esfuerzo que hizo por llevar la palabra y el amor de Dios a todos los lugares que le fuera posible, sin importar que para ello tenga que viajar varias horas en auto, caminar largos tramos, montarse en un caballo o sumergir sus pies en agua o lodo.