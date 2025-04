A días de haber sido inaugurada, la nueva sede de la Universidad César Vallejo (UCV) en el Callao protagonizó un incidente que ha causado preocupación, pues se cayeron baldosas de parte del techo del moderno edificio de uno de los pasillos principales.

El hecho ocurrió durante la noche del martes 1 de abril, luego de la ceremonia de apertura, que contó con la presencia de autoridades locales, como el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, y el alcalde de La Punta, Ramón Garay León. Afortunadamente, el desplome no dejó personas heridas, ya que el área se encontraba vacía al momento del incidente.

Bloques de techo se caen en nueva sede de la UCV

El 1 de abril, la Universidad César Vallejo (UCV) llevó a cabo la ceremonia de inauguración de su edificio más moderno en el Callao. “Este es un espacio donde los jóvenes no solo recibirán una educación de calidad, sino que también desarrollarán los valores necesarios para afrontar el mundo profesional”, expresó durante el evento Raúl Valencia, gerente general de la sede Callao.

En conversación con La República, el área de prensa de la UCV explicó que la caída de parte del revestimiento se habría producido por el impacto de una escalera contra las baldosas, ya que se estaban realizando trabajos de instalación de cableado para la red de internet. Indicaron que los bloques se desprendieron justo al momento de colocar la red. “Se colocó la escalera y se cayeron con cuatro baldosas”, precisaron inicialmente, aunque luego señalaron que en total fueron seis.

Las autoridades de la UCV aseguran que el incidente fue atendido y resuelto en un plazo de treinta minutos.

La institución aseguró que el desperfecto fue atendido de inmediato y que se han adoptado medidas para restringir el acceso a la zona afectada, colocando conos de seguridad. Asimismo, precisaron que el incidente no ocurrió durante el horario de clases, por lo que no se registraron daños personales. No obstante, no se precisó si se están implementando acciones preventivas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir. "Ese falso techo tiene baldosas de plástico, no representan un riesgo para nadie. No se realizan ese tipo de trabajos en horario de clases", sostuvieron.

La sede, construida con una inversión de 20 millones de soles, fue presentada como un espacio innovador, equipado con aulas interactivas y sistemas de conectividad de última generación. Sin embargo, el incidente ha despertado cuestionamientos en redes sociales respecto a la calidad de la obra y los procesos de supervisión técnica previos a su inauguración.

