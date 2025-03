Las historias de peruanos triunfando inspiran. Muchos han comenzado desde posiciones básicas en distintas industrias y, con el tiempo, han logrado ascender hasta ocupar cargos de liderazgo. Sus trayectorias reflejan el esfuerzo, la dedicación y la capacidad de adaptación en un mundo laboral cada vez más competitivo.

Este es el caso de Cristel Delgado, actual country manager de Starbucks en Perú, Bolivia y Ecuador, inició su trayectoria en la empresa como mesera y hoy lidera la operación de la marca en tres países. Su historia es un testimonio de vocación de servicio, de esfuerzo y aprendizaje constante.

¿Cómo inicia su historia en la empresa Delosi?

Desde pequeña, Cristel soñaba con ser médica. Siguiendo los pasos de su hermano mayor, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar Obstetricia, con la intención de cambiar a Medicina. Sin embargo, un trabajo de medio tiempo sugerido por un amigo en Pizza Hut y KFC, operados por Delosi, cambiaría el rumbo de su vida profesional.

A los 21 años, comenzó como mesera bajo la modalidad de formación laboral juvenil. "Me gustaba mucho servir y el reconocimiento de los clientes", mencionó a la revista Forbes Perú. Mientras trabajaba en atención al cliente, también realizaba su internado en el Hospital Hipólito Unanue, donde atendió más de 190 partos. La vocación de servicio era parte de su ADN, algo que se reflejaba en pequeños gestos, como comprar pañales para bebés de escasos recursos. "No les iba a cambiar la vida, pero sí a mí", contó.

Cristel reveló que el apoyo de su esposo fue importante para su crecimiento profesional. Foto: Composición LR/ Facebook

Con el tiempo, su compromiso con Delosi la llevó a ascender en la empresa. Fue entrenadora de turno, asistente de tienda, gerenta de tienda, gerenta regional y gerenta de división, hasta asumir la gerencia de operaciones de Starbucks en 2018. En el camino, decidió complementar su experiencia con estudios en Administración de Empresas y una maestría en Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional.

¿Cuáles fueron sus mayores retos durante todo ese proceso?

Uno de los mayores retos en su carrera fue la maternidad. Mientras escalaba posiciones dentro de la compañía, tuvo que encontrar el equilibrio entre su rol como madre y profesional. "Tengo un esposo que siente que nuestros roles son siempre compartidos. Somos un equipo", explicó. Actualmente, es madre de dos hijos y lleva más de 10 años de matrimonio.

Aparte de la maternidad, la ejecutiva también vivió situaciones relacionadas a su crecimiento profesional. Ella destaca su manera de afrontar los desafíos. A lo largo de su trayectoria, vivió situaciones en las que algunos proveedores cuestionaron sus decisiones y aportes. "A veces, cuando tienes un problema de mantenimiento en algo y viene el proveedor y su gerente de mantenimiento, es fácil que te digan que no sabes. Pero yo digo: no, sí sé; o no sé, pero quiero aprender. Me ha pasado muchas veces esos momentos, con clientes o proveedores", añadió.

Cristel contó que, en sus primeros años como madre, en una ocasión tuvo que improvisar y utilizar una bolsa como pañal para su bebé. Foto: Facebook

El liderazgo de Cristel también ha estado marcado por la necesidad de enfrentar prejuicios en un entorno tradicionalmente masculino. "He pasado por situaciones donde me decían: ‘tú no hables’, ‘tú quédate en silencio’. Pero siempre me he acercado después para decir: ‘tú me puedes enseñar’. No lo sabemos todo, pero siempre podemos aprender", afirmó.

¿Qué tipos de decisiones toma como lideresa?

Como lideresa, se involucra en decisiones que buscan impactar positivamente a la comunidad. En 2022, Starbucks lanzó "Mujeres de Junín", un café producido por mujeres caficultoras que asumieron el liderazgo de sus negocios. Además, la compañía mantiene una política de inclusión y desarrollo de talento, con un 66% de mujeres en posiciones de oficina y un 62% de sus trabajadores estudiando mientras trabajan.

Para Cristel, el empoderamiento no se trata de imponerse, sino de entender las propias necesidades y trabajar por ellas. "Si mi poder en ese momento era la valentía para generar conversaciones, yo sentía que estaba empoderada. No por gritar, sino por hacerme cargo de mi crecimiento", sostuvo.

¿Qué proyectos tiene a futuro?

De cara al futuro, busca seguir innovando en Starbucks, consolidando su presencia en el mercado y promoviendo la sostenibilidad. "Espero que pronto tengamos una community store en Perú, una tienda diseñada para reflejar la cultura y necesidades del barrio", adelantó.