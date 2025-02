La ciudad de Arequipa se enfrenta a una nueva ola de violencia tras dos balaceras ocurridas en menos de un día, dejando un saldo de un herido. Los incidentes, que se registraron en el distrito de Cerro Colorado, han encendido las alarmas sobre la seguridad en la zona.

El primer tiroteo tuvo lugar la noche del viernes 31 de enero, cuando un empresario ferretero fue atacado a disparos en la zona de Víctor Andrés Belaunde. Este hecho, que se presume fue un intento de robo, dejó a la víctima con una herida en el brazo. El segundo incidente ocurrió al mediodía del sábado 1 de febrero, en la avenida Aviación, donde desconocidos dispararon contra un motorizado, aunque afortunadamente no se reportaron heridos.

Ataque contra un empresario frente a una pollería

El primer ataque se produjo a las 7 p.m. del viernes, cuando un empresario se encontraba frente a una pollería. Los agresores, que se dieron a la fuga, dispararon en varias ocasiones, logrando impactar a la víctima en un brazo. Este hecho ha sido calificado como un intento de robo, aunque las autoridades aún investigan el móvil exacto.

El hecho ocurrió en la zona de Víctor Andrés Belaunde. Hasta el momento se desconoce el paradero de los hampones. No obstante, la Policía Nacional no descarta que haya sido un intento de robo en medio de una creciente ola de crímenes que aqueja a los ciudadanos, no solo de Arequipa, sino de todo el Perú.

Dispararon contra un motorizado

El segundo tiroteo, que ocurrió a la 1 p.m. del sábado, también en el barrio de Zamácola, involucró a un motorizado que fue blanco de disparos por parte de individuos en una motocicleta. A pesar de la gravedad de la situación, no se reportaron heridos en este incidente. Las autoridades encontraron un casquillo de bala en el lugar, pero no lograron dar con los responsables ni con las motocicletas utilizadas en el ataque.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Olger Benavides, se trasladó al lugar de los hechos para supervisar las investigaciones. Durante su visita, hizo un llamado a la población para que denuncie cualquier acto de extorsión o actividad sospechosa. Aseguró que ambos incidentes están bajo investigación, aunque aún no se ha podido establecer un vínculo entre ellos.