Clínica denuncia a SaludPol el retiro de más de 180 pacientes de manera irregular

La clínica Renalmedic, especializada en pacientes con problemas de insuficiencia renal crónica, denuncia al Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol) por el retiro de más de 180 pacientes que vienen recibiendo tratamientos de manera interdiaria y algunos de por vida, perjudicando su salud. Esta medida, que alegan habría sido irregular ante el término del contrato, además señalan que las clínicas a donde se haría el traspaso no contarían con la categorización y certificados necesarios para la atención de los asegurados.

Según información brindada por Rodrigo Zubiate, gerente general de Renalmedic, desde el mes de octubre la mayoría de sus asegurados viene siendo vulnerada al no otorgarles una carta de garantía para continuar brindándoles su servicio en nefrología en su centro médico y no verse perjudicados en la hemodiálisis que se realiza tras un historial totalmente detallado.

“¿Cómo afecta esto a los beneficiados? Pues ellos vienen siendo hostigados, estarían siendo contactados, mortificados por el asegurador, dado que quieren cambiarlos de clínica a una que ellos no conocen, a una clínica en la que nunca han tenido una experiencia, a una clínica que no sabemos cómo ha aparecido. Lo único que sabemos es que no cuenta con las categorizaciones y las certificaciones necesarias para poder brindar el tratamiento”.

Para Zubiate, todo sería parte de un interés de la actual dirección de SaludPol, la cual está a cargo de su gerente general, José Antonio Proaño, en direccionar a los pacientes a las clínicas con las que ellos tendrían ciertos convenios a beneficio de otras clínicas de Nefrovidad, La Florida de Los Olivos y las clínicas Mesón de Sante, tanto del centro como del sur. Asimismo, expresó que el costo de las hemodiálisis de cada paciente ascendería al doble del actual que vienen pagando en su centro especializado.

"Nos enteramos por cuatro pacientes de la zona sur de Lima que han sido derivados de la clínica donde se atendían por una tarifa ascendente a S/410.00 aproximadamente por tratamiento, a ser derivados a la clínica Mesón de Sante por una tarifa de S/692.00, clínica que no es una unidad de servicios productores de salud y diálisis", detalló.

Testimonios de pacientes asegurados de SaludPol

Para Emilio Jesús Herrera, paciente por varios años en Renalmedic, considera un abuso y vulnerabilidad de sus derechos el querer cambiarlos de centro especializado, no solo por el tiempo que les tomaría ir hasta la clínica a la cual serían derivados, sino también porque complicaría aún más su estado de salud.

“La semana antepasada corrió la voz primero y luego, pues, lo hicieron prácticamente un abuso del derecho que tenemos todos nosotros como pacientes. Tenemos derecho a decidir dónde nos atendemos. La salud es emocional; el momento que nos quieren trasladar a otro lado, emocionalmente nos afecta. Pacientes en diálisis, que significa que nos caemos anímicamente, y segundo, no pueden hacer lo que les da la gana”.

Por su parte, el señor Walter Acupió Arévalo manifestó que llegaron a realizar un plantón en los exteriores del Ministerio del Interior solicitando mayor atención ante el pedido de reubicación, señalando que no lograron comunicarse con el propio ministro y solo fueron recibidos por un vocero de SaludPol.

“Nosotros hicimos un plantón en el frontis del Ministerio del Interior, alertados de que íbamos a ser reubicados a otras clínicas. Sabiendo que la mayoría de pacientes vive en San Miguel, Magdalena, entre otros, es irrazonable e ilógico que nos trasladen sin hacernos una consulta de los motivos. Yo tendría que salir como una hora y media de mi casa para llegar a atenderme. Nuestra salud se vería afectada”.

SaludPol alega incremento de pagos por mejora en atención a sus asegurados

Luego de haber recibido dicha información, nos comunicamos con el gerente general de SaludPol, José Antonio Proaño, quien a través de su asesor de alta dirección de la gerencia de SaludPol, Jaime Moreno, entregó detalles del proceso de reasignación de ciertos pacientes a otras clínicas debido a las constantes quejas e inconvenientes que han venido presentando durante los últimos meses en su actual centro médico.

“Nosotros estamos asegurando que tengamos servicios integrales. Estos servicios integrales de aquellos que han sido asignados están logrando que no solamente les den la atención de un paciente que recibe la hemodiálisis, sino que también requieren servicios adicionales, como es una hospitalización para compensarlo. En estos establecimientos estamos asegurando estos servicios integrales”.

Asimismo, hizo referencia a lo dicho por Rodrigo Zubiate, en donde expresó que se está respetando las cláusulas del contrato vigente y se estarían tomando las medidas correspondientes para evitar que sus asegurados se terminen viendo afectados tras la actual reasignación de clínicas.

“El contrato vigente que tenemos tiene dos cláusulas importantes: una que está vinculada a la temporalidad y la otra a la ejecución del presupuesto. Este contrato, que tiene una valorización que es un proceso de licitación pública, estipula las cláusulas hasta que se agote el acta presupuestal, es donde nosotros tenemos la vigencia. Por lo tanto, nosotros ya hemos pagado hasta noviembre a la empresa proveedora, faltando que nos entreguen las facturas del mes de diciembre, y ahí veremos si existe un saldo, pero garantizando la continuidad de la atención y servicio”.

Ante lo dicho por parte de los asegurados de no haberles sido informados a tiempo de la reubicación de clínicas, señalaron que existe una política general en la cual cada asegurado ha sido informado previamente del proceso. Asimismo, manifestó que se estaría tergiversando el aumento de costo de las terapias que cada paciente tiene que recibir de manera adecuada.

“Desde el inicio, nuestra política general es que se le acompañe al asegurado. Además de lo que está establecido como procedimiento, hemos llamado al asegurado, se ha ido a su casa, a visitar uno por uno. Se ha hecho una segunda visita y hasta estamos en una tercera visita para asegurar que las personas tengan la información. Y además hemos incorporado un registro que es el consentimiento informado, en donde la persona puede, de manera voluntaria, con su rúbrica, decir que ha recibido la información que corresponde. Se está tergiversando los números, porque cuando uno da un servicio a un paciente hemodiálizado, es un servicio de estabilidad de urgencia, pero a veces estos pacientes se descompensan con medicaciones que dañan su riñón y generan cuadros que necesitan ser hospitalizados”.

Ante estos casos, se espera que intervenga la Contraloría de la República y así poder evaluar y constatar si llegará a existir o no algún tipo de irregularidad, teniendo en cuenta la salud de todos los asegurados del Fondo de Aseguramiento de Salud de la Policía Nacional del Perú (SaludPol).