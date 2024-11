Estas fotos de Mike Tyson con la bandera de Palestina no son reales

En el contexto de la reciente pelea protagonizada por Mike Tyson y Jake Paul, se han hecho virales en redes unas imágenes del mencionado histórico luchador de boxeo con una bandera de Palestina puesta sobre sus hombros, como una supuesta señal de respaldo a dicho país. Sin embargo, estas no son verdaderas.

Las escenas fueron captadas mediante una toma en plano americano y en orientación vertical. En ambas se observa a Tyson, quien mira al público con un semblante serio, vestido con un short de color negro con palabras que no son entendibles, además de llevar un tatuaje en el lado izquierdo de su rostro. Por otra parte, en una de las gráficas a las espaldas del pugilista, y en primer plano, aparecen dos personas mayores que podrían ser los jueces de la contienda, ya que lucen unos trajes formales; sin embargo, en la segunda fotografía alterada, estos personajes no aparecen y solo hay un público de fondo.

"Mike Tyson", se lee en una publicación de X. "En un gesto de solidaridad con el pueblo palestino, el boxeador Mike Tyson apareció en su pelea vistiendo la bandera palestina", señala un posteo viral en Facebook. Ambos contenidos circulan desde el 14 de noviembre y acumulan más de 81.000 reacciones, 1.500 comentarios y cerca de 4.000.000 de visualizaciones.

Fotografías manipuladas con IA de Mike Tyson. Foto: difusión.

Fotos de Mike Tyson con la bandera de Palestina fueron hechas con inteligencia artificial

Mediante una búsqueda inversa en Google, analizamos la primera imagen en el programa TrueMedia para verificar si ha sido fabricada con IA. El resultado del programa destacó que la primera fotografía posee una "evidencia sustancial" de manipulación con Inteligencia Artificial (IA). En ese sentido, interpreta que la gráfica fue alterada, puesto que "la bandera no coincide con las apariencias típicas conocidas de este personaje en eventos públicos".

Verificación realizada con el detector TrueMedia. Foto: captura de Google.

Para la segunda fotografía, se recurrió al programa de detección SightEngine, que detectó un 91% de probabilidad de ser generada digitalmente. Asimismo, el resultado señala que fue creada con la herramienta Ideogram.

Segunda fotografía viralizada de Mike Tyson. Foto: captura de Google

De forma más detallada, hemos detectado varias inconsistencias en la primera fotografía. La principal observación es que no se observa el tatuaje que lleva Tyson en el lado izquierdo de su pecho. Además, la bandera de Palestina aparece mal diseñada, al no tener cuadros uniformes en su composición. Por otra parte, el tatuaje que lleva en el rostro ya no es tan notorio en la actualidad, por lo que es difícil que estuviese delineado. De igual modo, los ojos son demasiado oscuros y tampoco se pueden apreciar las pupilas. Finalmente, la marca que lleva en su short no es descifrable y su mano derecha se observa en sentido deforme.

Observaciones de la primera fotografía viralizada de Tyson. Foto: composición LR/captura de X.

Sobre la segunda imagen, se observaron alteraciones que identifican a la fotografía como falsa. Por ejemplo, Tyson un tatuaje mal representado en su rostro, ya que aparece una marca en el costado derecho. También, la bandera de Palestina tiene cuadrados no uniformes y con abrochadores que el primero no tiene. Asimismo, a diferencia de la foto anterior, no figuran las dos personas que estaban en primer plano detrás del pugilista. Por otro lado, las insignias en su short no son legibles y mucho menos forman un nombre o palabra. Asimismo, su mano derecha se muestra sin el vendaje de la primera, al igual que una forma desnaturalizada. Finalmente, al revisar la relación entre la caída de sus hombros y la parte en la que termina su mano derecha, no se aprecia la zona izquierda, por lo que existe una falla lógica en la muestra generada digitalmente.

Observaciones de la segunda fotografía viralizada de Tyson. Foto: composición LR/captura de X.

Ambas fotografías han sido difundidas desde el 12 al 16 de noviembre de este 2024, es decir, antes y después del combate. El duelo se produjo el 15 de noviembre en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, una ciudad del estado de Texas, al sur de Estados Unidos.

Medios de comunicación deportivos como CNN indican que el encuentro de boxeo atrajo la vista de 65 millones de usuarios que estuvieron conectados de manera simultánea, pero que la mayoría del público tuvo malas opiniones respecto a la calidad de la lucha y algunos reportes sobre fallas de transmisión por Netflix. Además, esta última pelea de Mike Tyson se da luego de 19 años de inactividad en el ring, cuando él ya cumplió los 59; mientras que Paul, su oponente, tiene 27 años de edad. Entre ambos, hay una diferencia de 32 años.

Mike Tyson en la pelea contra Jake Paul. Foto: captura de YouTube.

Otros medios, como al ESPN Sport, indicaron que la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, cuadriplicó el número de apuestas que cualquier otro combate de MMA o boxeo. De igual manera, el medio AS USA Latino, recordó el video donde Jake Paul se graba haciendo un reto, donde indicó que si Mike Tyson soporta más de 4 rondas, le deberá $5 millones.

Conclusión

La fotografía de Mike Tyson con la bandera de Palestina es falsa. Luego de realizar análisis con un programa de detección de imágenes y posteriores observaciones, se determinó que dicha imagen viral cuenta con un alto porcentaje de haber sido fabricada con Inteligencia Artificial. La pelea de Mike Tyson y Jake Paul ha sido un evento trascendental en el mundo del boxeo, pero lamentablemente también fue blanco de fabricación de bulos, por lo que calificamos estos posteos como falsos.

