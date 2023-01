“El gas lacrimógeno no nos permitió apagar el fuego”, asegura el dueño del edificio incendiado

César Vladimir Passalacqua Olivera, el dueño del hotel que se incendió el pasado 19 de enero durante las manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso de la República, en el Centro Histórico de Lima, ha asegurado que el humo de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía impidió una respuesta rápida de los trabajadores que intentaron apagar las llamas. Según su testimonio, difundido en el programa La Encerrona, demandará al Estado y a la PNP por los daños causados a su negocio.

El empresario relató que, el día del incidente, sus colaboradores subieron a las plantas altas para resguardarse de los gases lacrimógenos que comenzaban a ingresar desde el exterior; sin embargo, notaron que el humo ya había entrado en los pisos de arriba. “Obviamente, era una bomba lacrimógena porque no era la primera vez que experimento. No era una ni dos, eran más porque había demasiado gas”, narró.

Los hombres quisieron bajar al segundo nivel para resguardarse del humo, pero comenzaron a tener problemas para respirar, por lo que decidieron salir del edificio. Una vez fuera, uno de los trabajadores de César le avisó que había iniciado un incendio en la parte más alta de la estructura.

“El miró hacia arriba y dijo ‘hay llamas arriba, se está incendiando arriba’ y todos miramos sorprendidos. Él fue el primero que subió”, relató.

Cuando lograron llegar al cuarto piso con los extintores, el gas los empezó a sofocar, por lo que la única opción era salir por segunda vez del lugar.

“Las llamas eran muy fuertes... Yo quise tirar el extinguidor, pero estaba asfixiado, no miraba; empecé a vomitar, tuve un traspié y mi amigo me dijo ‘no, esto ya es inevitable, el fuego ya no da, ya no lo vamos a poder apagar con estos extintores, vámonos’, y con dificultad bajamos”, expresó para La Encerrona.

¿Una bomba lacrimógena puede causar incendios?

Como se recuerda, el ministro Vicente Romero negó que una bomba lacrimógena haya causado el incendio en el hotel de César Passalacqua, el 19 de enero. “ Yo puedo colocar ese artefacto explosivo o lacrimógeno en mi bolsillo, y eso no causa quemadura de incendio. Simplemente, el gas es lo que provoca”, manifestó en esa ocasión durante una conferencia de prensa.

El dueño del inmueble asegura que sus investigaciones contradicen esa afirmación. “He hablado con bomberos, con peritos (...); sí hay bombas lacrimógenas que tienen ignición y que generan fuego por la fuerza cuando son lanzadas por el proyectil. (Por ejemplo) Ya han causado fuego en propiedades, en Santiago de Chile y en Estados Unidos”, explicó.

“Él (ministro del Interior) habla, pero no demuestra nada (...), yo sí lo puedo demostrar en la demanda que voy a hacer contra el Estado y la Policía porque tengo pruebas”, agregó.

Finalmente, César dijo que las autoridades aún no se comunican con él para recabar su testimonio. “Es de urgencia que la seguridad del Estado y la Fiscalía de una vez den su veredicto y (hagan un) peritaje de lo que ha pasado”, solicitó.