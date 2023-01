Madre de arequipeña detenida en San Marcos pide su liberación

“Mamá, estamos tomando desayuno, dentro de dos días volveré a Arequipa”, fueron las últimas palabras que escuchó Vilma, madre de Jeniffer Alarta Villarta, bachiller de Psicología, quien fue detenida este sábado 21 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La progenitora pide la liberación de la joven arequipeña de 27 años de edad, con quien hasta el momento no tiene comunicación. La egresada viajó a Lima para sumarse a la marcha nacional contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“He visto cómo los maltratan, ellos no son terroristas. Mi hija siempre venía a las manifestaciones contra el Gobierno. Les pido que suelten a toda la gente porque los tratan de una manera horrible. Quiero la libertad de mi hija”, declaró entre lágrimas Vilma.

Contó que Jeniffer partió de Arequipa el miércoles 18 de enero hacia Lima. La última comunicación que tuvo Vilma con su hija fue el sábado 21 de enero a las 8.00 a. m. “He hablado con ella, me dijo que estaba bien, que le estaban brindando alimentos donados. Me dijo que dentro de dos días regresaría. Luego de una hora, veo la tele y me enteró de la intervención policial. Desde ese momento, no sé nada de mi hija”, explicó.

Por otro lado, su hermano Cristhian Alarta señaló que la Defensoría del Pueblo no brinda a su familia algún tipo de asesoría legal a pesar de que buscó el apoyo. “No hay una comunicación directa con la Defensoría del Pueblo. He intentado hacer los lazos, pero no hay respuesta“.

Informó que un abogado se encuentra a cargo del caso de Jennifer. El letrado contó a los familiares de Jeniffer que en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de Lima se encuentran detenidos 20 arequipeños, quienes son investigados por el delito de usurpación y destrozo del material público de San Marcos. Dentro de este grupo, cinco estudiantes pertenecen a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

La familia espera la liberación de la joven para iniciar una investigación en contra de los que resulten responsables.

En ese sentido, Cristhian comentó que la coordinadora de Derechos Humanos presentó un habeas corpus ante la presunta detención arbitraria.

Otro caso

La familia de Rocío Condori Mara (26), egresada de la carrera de Educación de la UNSA, también se encuentra preocupada.

Su hermana Nary Condori pidió apoyo a las autoridades para comunicarse con la profesora, quien figura en la lista de los protestantes detenidos. “¿Dónde está mi hermana? No tengo familiares para que vayan, no tenemos a nadie. Ella solo fue acompañar a una vecina. No sé si hermana ha comido. Por favor, necesito apoyo para saber de ella, no tenemos madre”, señaló.