Chiclayo: taxista evitó el robo de su vehículo y terminó con un gran corte en la cara

Con información de Rosa Quincho Urpi/LR

La madrugada de este domingo 22 de enero, un joven taxista fue víctima de la delincuencia cuando se encontraba trabajando. Dos presuntos pasajeros abordaron su vehículo en la plaza cívica de José Leonardo Ortiz, con dirección a la urbanización La Pradera, en el distrito de Pimentel, pero su objetivo era llevarse su herramienta de trabajo.

“Cuando llegamos al lugar acordado, me pidieron que voltee por la calle Los Mangos, pero yo no avancé más porque era desolado y ahí me quisieron quitar las llaves. Inmediatamente, apagué el carro y me enfrenté al copiloto, pero la persona que estaba atrás me realizó un corte profundo. Logré bajar e hice todo lo posible para defenderme y ellos, al ver la sangre, terminaron huyendo. Solo se llevaron mi celular”, contó Jeinner Cruz Sonapo, de 28 años.

El también mecánico automotriz manifestó que los delincuentes tenían aproximadamente entre 18 a 28 años y portaban armas blancas, entre ellas, un cuchillo. El transportista fue auxiliado por sus compañeros que llegaron al lugar de los hechos y luego trasladado por su esposa al hospital Las Mercedes de Chiclayo, donde le colocaron cinco puntos en el lado derecho del rostro.

“Mañana me voy a acercar a la comisaría de Pimentel para colocar la denuncia, porque el médico me dijo que los cortes podrían haber sido en la vista y las consecuencias serían mayores. Les aconsejo a todos mis amigos que trabajan en taxi que tengan cuidado. Los facinerosos están utilizando la modalidad de pasajero a bordo para robar y nosotros necesitamos estar unidos para evitar que se repita”, concluyó.