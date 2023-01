Arequipa tiene 25 piscinas aptas para bañistas

Arequipa. Si va a acudir a una piscina durante este verano para momentos de esparcimiento o para que los niños aprendan natación, lo primero que debe hacer es fijarse si el espacio cuenta con la calificación de saludable. El recinto debe tener un letrero pegado en la puerta colocado por el Ministerio de Salud que así lo certifica. Si no lo tiene, la piscina no está autorizada y no debería operar.

De acuerdo a la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, en la región hay un total de 106 piscinas, entre públicas y privadas, incluidas las de los baños saunas.

Sin embargo, hasta la fecha, solo 25 piscinas calificaron como saludables. La especialista a cargo de la evaluación de dichos recintos, Cely Bustamante Escapa, explicó a La República que esas 25 ya cuentan con el letrero pegado en las puertas. Otras 38 no han abierto al público, como las de Cerro Colorado y Cayma que optaron por un mantenimiento. Hay 18 que están en proceso de evaluación, como la piscina de 4 de octubre en el distrito de Socabaya. También está pendiente el Parque Acuático de Tingo y las piletas de la provincia de Islay. Los inspectores están realizando las visitas.

Para que una piscina sea saludable debe cumplir con una calidad óptima de agua, el cloro debe estar en el rango de 0.4 a 1.2 miligramos por litro.

Además, la infraestructura debe contar con un sistema de recirculación del agua, los vestuarios deben estar en óptimas condiciones, la limpieza y desinfección del lugar deben ser permanentes. También deben contar con un salvavidas.

Además, debe contar con la aprobación sanitaria, documento que es expedido antes de la construcción de una piscina.

“La evaluación es constante. Si mañana voy y el cloro está bajo entonces ya no es apta y se le quita el logo de saludable”, refirió Bustamante.

Durante la evaluación, los fiscalizadores acudieron a las piscinas y en dos de ellas, los administradores no les permitieron el ingreso por lo que los casos serán reportados a la Fiscalía de Prevención del Delito.

Municipios incumplen ley

El incumplimiento también proviene de los municipios. Según refirió la funcionaria, en Camaná, la municipalidad abrió una piscina al público que no cuenta con la aprobación sanitaria.

Se trata de la ubicada en el Parque de la Familia. La nueva gestión del alcalde Jaime Mamani Álvarez, la abrió para dictar vacaciones útiles con disciplinas como natación.

Bustamante explicó que una piscina sin aprobación sanitaria no puede funcionar. “Tienen que llamar a Salud para ver si cumplen con la directiva. Es simple y fácil de hacerlo”, señaló.

Por lo pronto, las autoridades ya alertaron a la comuna de Camaná que no puede operar en esas condiciones. La municipalidad se comprometió a cerrar el recinto y enviar su expediente para la aprobación.

La funcionaria pidió a la ciudadanía dar aviso si identifican que una piscina que no tiene el logo de saludable sigue operando. Para ello, se puede llamar al 054 – 235155, anexo 128.

Piscinas que no hicieron trámite

Entre las piscinas que nunca hicieron el trámite para la aprobación sanitaria se encuentra la semiolímpica del colegio Francisco Bolognesi, piscina municipal de La Joya, de San Juan de Siguas, del club de Trabajadores de EsSalud localizada en La Campiña en Socabaya, piscina municipal UPIS del Carmen en Uchumayo. Tampoco tramitó autorización el Parque Acuático de la provincia de Camaná y la piscina municipal de Dean Valdivia.