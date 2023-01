¿Qué escolares pueden matricularse de manera digital en Arequipa?

Hace un año se comenzó a aplicar en Arequipa, la matrícula digital de los niños del nivel inicial de 3, 4 y 5 años y primer grado de primaria.

Para este proceso fueron seleccionadas las instituciones educativas que están bajo el ámbito de la Ugel Arequipa Norte, La Joya, Islay y Caravelí. En total, se pretenden matricular bajo esta modalidad 23.347 nuevos escolares. Según la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA), los padres de familia podrán solicitar una vacante hasta el 29 de enero. Hasta la fecha ya se han otorgado 12.652 vacantes en esta modalidad, es decir, el 44%.

Proceso para matrícula

No todos los padres están al tanto de la matrícula digital. Carlos Cornejo, padre de una niña de 3 años, buscó una vacante para su hija desde noviembre del año pasado. Acudió al centro educativo y encontró en la puerta un letrero que decía que todo el proceso era virtual mediante la página web matriculadigital.pe.

Él ingresó a la página y comenzó a realizar el proceso, aunque contó a La República que la navegación en dicha plataforma no es tan sencilla.

Tras ingresar a la página web seleccionó la opción Accede a matrícula digital que está en la parte superior derecha. Pasó a una siguiente página en la que salieron dos opciones: Familias y Soy Personal Minedu. En este caso eligió la primera opción.

En esta etapa, registró sus datos como DNI, la fecha de emisión del mismo y luego validó la información, luego ingresó el correo electrónico y número de celular y enseguida creó una contraseña. Tras ello, confirmó la información y enseguida pudo iniciar sesión.

Ya dentro de la plataforma, seleccionó la institución educativa, pero también tuvo que colocar una segunda opción.

Carlos dice que en esta etapa tuvo algunos problemas. Cuando hacía click en continuar la página rechaza sus elecciones y tenía que volver atrás. Al poner su dirección, el sistema le ofrecía alternativas de centros educativos por su ubicación, pero algunos ni los conocía.

El padre de familia dice que siguió insistiendo por la opción que él tenía y en el quinto intento, finalmente el sistema aceptó.

“No sé si la página estaría saturada, porque cuando probaba seleccionando otras instituciones educativas que no eran mi prioridad, el sistema aceptaba “, afirmó.

Tras ese tedioso proceso, recién a inicios de enero, recibió un correo de la institución educativa con la respuesta de que su solicitud había sido aceptada. Le emitieron una constancia de matrícula en proceso. Carlos espera recibir otro correo en el que le indiquen que ya todo está regularizado, para luego llevar los documentos requeridos de forma presencial al centro educativo inicial.

Cambios de colegio

De acuerdo a la GREA, la matrícula digital se hace para los alumnos que ingresan por primera vez en la institución educativa, se cambian de colegio o se reincorporan. Asimismo, en el proceso de solicitud de la vacante, tienen preferencia los niños con necesidades educativas especiales por discapacidad, y también los que tengan hermanos matriculados en el plantel.

Esta matrícula se ha hecho en dos fases, la primera ronda fue del 21 de noviembre al 11 de diciembre del 2022 y la segunda comenzó el 12 de enero y será hasta el 24 de febrero de este año.

Matrícula tradicional en los otros colegios

Mientras este proceso se implementa, en el resto de colegios la matrícula presencial se realiza con normalidad. Es el caso del colegio nacional Independencia Americana que atiende a nivel secundario.

El subdirector del plantel, Freddy Tinta, indicó que el proceso comenzó el 9 y va hasta el 27 de enero. Para los alumnos nuevos que ingresan al primero de secundaria, desde el 19 de noviembre del 2022 se les otorgó la constancia de vacante. Para ello, los padres tuvieron que llenar un formulario y la solicitud con la copia del DNI. En total, se otorgaron 270 vacantes que es la meta del colegio. En cada grado hay 9 secciones, donde se distribuyen los 270 alumnos. El colegio tiene en total 1.300 estudiantes.

Ahora los padres de familia deben acudir al colegio para llevar la ficha única de matrícula del colegio de procedencia, con el fin de que se verifique el código modular, además el documento de traslado. “Son los únicos datos que solicitamos, no pedimos más. De segundo a quinto año, son ratificaciones. Solo traen la copia del DNI del padre y del estudiante. No pagan ni un sol, el colegio no tiene condicionamientos”, refirió.

Inscripción no puede condicionarse a Apafa

La coordinadora de Apafas de Arequipa informó que se han presentado 3 casos donde se pretendió condicionar la matrícula al pago de Apafa. Los casos fueron en Alto Selva Alegre, Miraflores y Cercado.

Rogelio Postigo, presidente de la organización pidió a los padres de familia no dejarse sorprender y no ceder a los pagos, pues esto no es una condicionante. Mencionó que los padres pueden comunicarse con él al 986387310 para denunciar cualquier irregularidad.

La Apafa cobra un monto, pero solo si el padre de familia está afiliado. No es obligatorio aportar.