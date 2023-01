Protestas en Puno: se registra incendio en comisaría y destrozos en la ciudad de Ilave

Se registra el incendio de la comisaría y otros destrozos en la ciudad de Ilave. El panorama es sombrío en la provincia de El Collao este sábado 21 de enero por la mañana, tras los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.

Como se conoce, la gresca se originó por un cruce de insultos y la reacción violenta de un efectivo policial que empezó a disparar a mansalva en contra de la población.

Se informó que la comisaría se encontraba abandonada después de la muerte un hombre aimara. Al parecer, los policías se resguardaron en el cuartel del ejército militar. Se desconoce quién pudo provocar el fuego. Los pobladores del distrito se acercaron por las inmediaciones del inmueble cuando notaron la gran humareda.

El último viernes 20, por la noche, los pobladores llegaron hasta las instalaciones del Ejército y le hicieron llegar sus quejas al jefe del cuartel. Acusaron a la Policía de haberlos insultado con calificativos discriminatorios y de disparar sin ningún reparo en contra de la población.

La autoridad se comprometió a salir a las calles si la situación empeoraba. “No voy a salir contra ustedes, sino a traerlos aquí. Si yo salgo, no quiero que la población tenga contacto conmigo porque será peor. Yo no tengo armas no letales, entonces vamos a ser perjudicados tanto ustedes como nosotros”, les explicó la autoridad.

Sin embargo, la escalada de violencia en Ilave no cesa. Se denunció varios apagones ocasionados por la noche, después de ellos, llegó el reporte de los destrozos en propiedad pública y privada del distrito.

Esta vez, las instalaciones del Banco de la Nación y del Ministerio Público fueron atacadas, así como Caja Cusco, Credinka, MiBanco, Caja Tacna y una farmacia.

Además, denunciaron que la vivienda desde la que se grabó a un efectivo disparando a mansalva fue atacada. A través de redes sociales, esta luce con los vidrios rotos en cada piso.