Protestas en Puno: ¿cuántos ciudadanos han muerto durante las manifestaciones contra Dina Boluarte?

Puno es la región donde más ciudadanos han muerto desde que Dina Boluarte juramentó como presidenta de la República, el 7 de diciembre de 2022 . Ante esta situación, los puneños se alzan en protestas. No olvidan el día en que la mandataria, siendo vicepresidenta, aseguró que en caso de ser vacado Pedro Castillo, ella daría un paso al costado. Llegado el momento no cumplió. Ahora, los manifestantes no le dan tregua y se levantan en diferentes provincias, a pesar de que cada día mueren más personas.

“ Si al presidente lo vacan, yo me voy con el presidente (…) Nadie me hará retroceder, estoy firme ”, diría Boluarte, en Juliaca, el 7 de diciembre de 2021. Un año después y en el mismo día, rompió su palabra.

A nivel nacional, a fines de diciembre, se detuvieron las protestas como parte de las fiestas de fin de año. Las voces señalaban que el 4 de enero se retomaría con fuerza. La región Puno cumplió a cabalidad y desde ese día acata la huelga. Pasados los días, Juliaca se convirtió en el epicentro de las manifestaciones. Fue así como ciudadanos de otras provincias llegaron a los puntos mencionados para insistir en la salida de Dina Boluarte. El 9 de enero, cuando los manifestantes pretendían tomar el aeropuerto Inca Manco Cápac, recibieron disparos de bombas lacrimógenas y balas como respuesta. Aquel día, 17 civiles cayeron muertos, entre ellos jóvenes y menores de edad que nada tenían que ver en las protestas.

Un día después fue encontrado el cuerpo calcinado de un policía al lado del patrullero en el que realizaba sus labores. Poco después, se confirmaría la muerte de otro menor de edad producto de haber recibido un balazo en la cabeza. Hubo decenas de heridos de balas y perdigones.

Las protestas en la región no cesan. El miércoles 18 de enero, ciudadanos de la provincia de Carabaya se autoconvocaron para concentrarse en la capital Macusani. En este lugar, fueron reprimidos por la Policía y se desató un enfrentamiento. Dos personas cayeron gravemente heridas, lo que produjo la furia de los ciudadanos que concluyó con la comisaría incendiada, así como una sede del Poder Judicial.

Luego del último mensaje a la nación de Dina Boluarte, desde la tarde del viernes 20 de enero, en la provincia de Chucuito, ciudadanos se concentraron en Desaguadero y al final de la jornada dejaron incendiada y saqueada en parte el centro de control fronterizo Cebaf. También incendiaron el puesto policial de Zepita.

PUEDES VER: Ciudadanos de Puno viajan de emergencia a Lima tras desalojo de la universidad San Marcos

En la provincia de El Collao, también los ciudadanos se autoconvocaron en Ilave para manifestarse contra Dina Boluarte. Sin embargo, un policía disparó a mansalva contra los ciudadanos, lo que desató un enfrentamiento feroz que concluyó con la muerte de una persona. Este deceso enardeció a la población e incendiaron una serie de instituciones públicas y privadas.

Relación de fallecidos en Juliaca - San Román

Marco Antonio Samillan Sanga (31) Cristian Mamani Hancco (22) Reynaldo Ilaquita Cruz (19) Roger Rolando Cayo Sacaca (22) Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca (22) Y. N. A. H. (17) Nelson Uber Pilco Condori (21) Gabriel Omar López Amanqui (35) Rubén Fernando Mamani Muchica Gustavo Illares Ramos (21) Jeder Jesús Luque Mamani (38) Ever Mamani Arqui (40) Héctor Inquilla Mamani E.L.H. (16) Paul Mamani Apaza (20) No identificado (varón) No identificado (varón) B.A.J. (15) José Luis Soncco Quispe (policía)

Fallecidos en Macusani - Carabaya

Sonia Aguilar Quispe (35) Salomón Valenzuela Chua (30)

Fallecido en Ilave - El Collao

Isidro Arcata Mamani (62)

Comisarías incendiadas en Puno