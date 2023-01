17 personas hospitalizadas dejó la marcha del jueves

Al menos 17 personas han sido hospitalizadas en Lima debido a las heridas o golpes sufridos el jueves a causa de varazos y disparos de perdigones. También por efecto de las bombas lacrimógenas.

Entre los hospitales que recibieron a los manifestantes heridos están el Loayza, Dos de Mayo, el Instituto Nacional de Oftalmología (INO) y el hospital Guillermo Almenara.

En otras regiones también se han reportado hospitalizados durante las protestas como Arequipa (13), Cusco (3), Huancavelica (1), La Libertad (1), Puno (40) y Tacna (1), según informó el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del Ministerio de Salud (Minsa).

Entre estos casos está el de un ciudadano que resultó herido en la avenida Lampa y otro en la avenida Abancay. Sus compañeros los retiraron en una camilla para darle primeros auxilios.

Luego, una mujer indicó que un policía la golpeó en la cabeza sin razón con una vara. “Solo estaba haciendo sonar mi chicharra y vino este policía y me insultó dijo que me largara y me tiró un varazo en la cabeza”, señaló a La República.

La Defensoría del Pueblo está haciendo un seguimiento de estos casos para garantizar que se respete el derecho a la salud de los civiles y policías, y que reciban atención.

Según Alberto Huerta, representante de la Defensoría, hay 17 civiles policontusos (lesiones por objetos contundentes en la cabeza y extremidades), también con contusiones, cortes y golpes.

Delegaciones de provincias se unieron a marcha en Cercado de Lima, el pasado 20 de enero. Foto: Rosario Rojas / URPI - LR

Asimismo, precisó que diez policías resultaron con golpes tras ser atacados con palos y piedras, pero fueron dados de alta en el hospital de la Sanidad.

Todos los casos corresponden a la marcha de ayer que se desarrollo en la capital.

Huerta señaló que están a la espera de un informe médico más completo para saber la situación de los hospitalizados.

El hospital Almenara comunicó que está atendiendo a cinco heridos producto de las manifestaciones en el Centro de Lima. “Dos pacientes son atendidos por fractura de cráneo y traumatismo ocular”.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, se registró al 20 de enero (a las 16:30 horas) un total de 63 heridos entre civiles y policías en Arequipa, Cusco, Puno y Lima. En el caso de Lima, son 25 civiles.

“Nosotros también estamos trabajando las referencias, por ejemplo, si hay heridos en la cara o en el ojo, intervenimos para que puedan ser trasladados a Lima. Ayer se tuvo que hacer las coordinaciones para el traslado de un paciente oncológico a Lima”, refirió Huerta.

Más de 580 policías heridos

Más de 580 policías han resultado heridos desde que se iniciaron las manifestaciones. Tres efectivos de Puno llegaron a Lima en un helicóptero y su estado es grave. Uno de ellos tiene trauma ocular severo y puede perder la visión.

Así lo informó el general PNP Raúl Alfaro, quien agregó que solo el día jueves se registraron 70 policías heridos a nivel nacional, 35 de los cuales están internados en los hospitales de la policía de Jesús María y el Rímac.