Cusco: efectivos son acusados de retener a menores de edad

Los efectivos de las comisarías de San Sebastián y Ttio detuvieron a cinco menores de edad y 8 adultos. Los abogados de los retenidos denunciarán a los efectivos que procedieron de manera arbitraria.

La situación caótica del último jueves en la ciudad del Cusco no solo dejó 12 heridos, entre policías y civiles, sino también más de una decena de detenidos que fueron puestos en libertad luego de casi 10 horas de retención.

Con 3 enfrentamientos simultáneos y, en diferentes partes de la ciudad, las detenciones se produjeron de manera inmediata. Entre los intervenidos están Anacleto Laura, Cesar Torres, Gumercino Quispe, Daniel Ccannasi, Pedro Yucra, Elías Champi, Dilan Alvarez y 05 menores de edad.

De acuerdo con la defensa, los casos no tenían actas de detención y no fueron sustentadas. Además, la Policía habría detenido a manifestantes y transeúntes sin pedirles sus documentos de identidad. El abogado Rosali Palermo explicó que de los intervenidos en la comisaría de San Sebastián, por lo menos la mitad de ellos, fueron llevados a esta jurisdicción por efectivos de otras comisarías.

“No hay criterio para detener personas por un supuesto delito que no fue probado, no se encontraron indicios que prueben su culpabilidad, entre sus cosas no había piedras o huaracas, por eso no levantaron un acta, es más los policías de San Sebastián ni siquiera sabían por qué los detenidos estaban allí”, dijo Palermo

Asimismo, indicó que denunciarán a los efectivos policiales que detuvieron a cinco menores de edad que según sustenta no estaban en la marcha. Por su parte, el Ministerio Público de Arequipa, exhortó a manifestantes a no exponer a menores de edad en las huelgas.