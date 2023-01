Arequipa está incomunicada y sin paz social

Las protestas contra Dina Boluarte en Arequipa están lejos de una situación controlada. El puente Añashuayco, por segundo día consecutivo, fue escenario de una batalla campal entre huelguistas y policías a cargo de custudiar el asediado aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón, en el Cono Norte de la ciudad.

Esta zona amaneció con la resaca del día anterior. El extremo del puente Añashuayco que conduce a Yura, fue bloqueado por las rejas arrancadas del cerco perimétrico del terminal terrestre.

Desde las 10.00 a. m., se concentraron cerca de 500 personas en un extremo del puente que protestaban contra el gobierno de Dina Boluarte. Para la 1.00 p. m., varios de ellos empezaron a lanzar piedras a los policías, ubicados al otro lado. Luego empezó el enfrentamiento.

Se usaron huaracas para disparar las piedras desde el lado de la turba, mientras que la policía respondió con bombas lacrimógenas y perdigones. Los soldados del Ejército que acompañaban a la PNP no tomaron acción. Los ciudadanos que iban hacia Yura tuvieron que caminar largas distancias para hallar vías alternas a la zona de enfrentamiento.

Cerca de las 4.00 p. m., a metros del área de conflicto, pasó el carro fúnebre con el cuerpo de Jhan Carlos Condori Arcana, civil que falleció el jueves en el marco de enfrentamientos por la toma del aeropuerto. El vehículo llegó acompañado de cerca de 200 personas que portaban banderas de luto.

En su paso, la muchedumbre lanzó arengas contra la presidenta Dina Boluarte y recriminaron a los policías y militares de la zona por los más de 50 fallecidos desde que empezó la nueva crisis política. Hubo una breve tregua mientras pasó el féretro por una ruta alterna hacia Ciudad Municipal. Luego volvieron los enfrentamientos que siguieron hasta después de las 4.30 p. m.

Arequipa incomunicada

Mientras sigue el clima de conflicto en las inmediaciones del aeropuerto, los vuelos están suspendidos hasta nuevo aviso. Así la ciudad de Arequipa no solo sigue incomunicada por aire, también por tierra, pues las principales vías de ingreso están bloqueadas, tanto por el norte (Añashuayco) y Panamericana Sur (Kilómetro 48 y La Joya).

Por tal situación, el terminal terrestre lució con el 98% de oficinas de empresas interprovinciales cerradas. Tampoco hay pasajeros que se arriesguen a viajar. Desde la administración del terminal se informó que el jueves un bus que salía de Arequipa fue apedreado en carretera y tuvo que retornar. Las terminales de miniván en la zona Avelino Cáceres también lucieron inoperativas, dejando la zona sin el bullicio de tiempos habituales.

Ante la falta del transporte interprovincial masivo, algunas personas estarían recurriendo a tomar colectivos a precios exorbitantes. Asimismo se recibió denuncias de cobros de cupos en la carretera a vehículos particulares en la ruta Arequipa-Mollendo.

Chapa: no somos responsables de violencia

El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDAT), José Luis Chapa, deslindó responsabilidades por los actos de violencia suscitados en el intento de toma del aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón.

“Como dirigente les digo que la jornada fue totalmente pacífica. Nosotros como dirigentes no somos responsables. Que la Fiscalía haga su trabajo de identificación”, sostuvo.

Según su versión, muchos ciudadanos no están dentro del comando de lucha y por eso no pueden señalar quienes atentan contra la propiedad pública o privada. “Como ha dicho la señora Boluarte que va a abrir carpetas fiscales, que lo haga. El trabajo de ellos no lo vamos a hacer nosotros”, declaró.

Negó que haya dos grupos en las manifestaciones, uno violentista y otro pacífico. Contestó que hay un solo descontento general. Anunció que seguirán las marchas, pero que no se deben repetir las muertes durante las protestas.

“Hay que seguir luchando, los trabajadores saben que la lucha está en la calle. Pero no debe haber más muertos”, concluyó.