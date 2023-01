Marcha en Lima: 9 detenidos en el parque Kennedy serán trasladados a la sede PNP de la av. España

La denominada Marcha hacia Lima o Marcha de los 4 suyos se realizó durante la tarde del último jueves 19 de enero en distintas vías principales, parques y plazas de la capital peruana, donde miles de personas manifestaron su descontento con el actual Gobierno, el Congreso de la República y su indignación por las muertes ocasionadas en los enfrentamientos con la Policía Nacional en diferentes regiones.

El recorrido inició en la Plaza Dos de Mayo, Plaza San Martín y la Alameda 28 de julio. Horas después, un grupo de protestantes se dividió para dirigirse hacia el parque Kennedy de Miraflores, donde protagonizaron violentos enfrentamientos con agentes de la PNP.

Tras estos lamentables sucesos, nueve hombres fueron detenidos y llevados a la comisaría del distrito, donde los identificaron y pasaron por el médico legista. De acuerdo con fuentes policiales, los intervenidos serán trasladados la mañana de hoy a la sede policial de la avenida España.

Ellos serán ingresados a la División de Asuntos Sociales, unidad de la Policía que se encarga de los casos de delitos contra la actividad pública.

PNP restringe el ingreso de estudiantes y manifestantes a San Marcos

Desde las 7 a. m. de este viernes 20 de enero, agentes de la Policía Nacional han hecho un cordón humano a la altura de la puerta 3 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para impedir el ingreso de estudiantes y manifestantes. Según indicaron los denunciantes, este hecho respondería a un pedido de la rectora Jeri Ramón.

Además, una alumna sanmarquina residente aseguró que, a pesar de identificarse, no la han dejado ingresar. “Soy residente universitaria de San Marcos y no es la primera vez que me intentan negar el ingreso”, indicó para Exitosa.