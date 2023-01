Empadronamiento para cobro del fertiabono está incompleto en regiones

El Gobierno desembolsará un nuevo bono para los pequeños agricultores con el fin de que puedan comprar fertilizantes.

La entrega de este refuerzo del Fertiabono está dirigida a aquellos productores que tienen chacras de menos de 5 hectáreas y va desde S/470 hasta S/2.350 . El monto dependerá de la cantidad de hectáreas de cada agricultor.

Sin embargo, en algunas regiones no está claro a cuántos beneficiará este nuevo subsidio.

Daniel Lozada, presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), dijo a La República que el Ministerio de Desarrollo Agrario estuvo armando un padrón, pese a que las juntas de regantes ya poseen un listado. Además, dijo que la elaboración está al 30% y tenía errores. “Había muchos vicios en ese padrón”, dijo.

De acuerdo al padrón del ministerio, solo 47 agricultores cobraron el bono, desde que se implementó el año pasado.

Asimismo calificó la norma como discriminatoria, pues un agricultor que posee 7 hectáreas también es considerado pequeño. “En Arequipa, el 99.9% de agricultores son medianos y pequeños”, aseveró.

En Cusco

Según el presidente de la Junta de Usuarios de Agua, Lucio Challco, ni el 30% de agricultores cusqueños recibirá el bono porque no fueron empadronados . “Cusco no ha sido empadronado en su totalidad para recibir este bono, porque el Ministerio, no contrató personal para ello (...) así que no tenemos acceso a ese bono”, dijo.

El dirigente aseguró que más de 85 mil agricultores dentro de su organización no fueron empadronados. Provienen de provincias como Calca, Urubamba, Canchis, Anta, Quispicanchis, Cusco y Paucartambo.

En Tacna

De acuerdo a Ceneagro del 2012, Tacna tiene 11 mil 656 parcelas con la extensión de hasta 5 hectáreas. Ese sería el número de agricultores que se beneficiarían. El subsidio tiene como fin apoyar en la compra de abonos químicos como nitrógeno, fósforo y potasio.

El secretario técnico de la Junta de Usuarios de Tacna, Guido Bermejo Sardón , saludó la decisión del gobierno, pero advirtió que no será suficiente para mejorar el difícil momento que atraviesa el agro a causa de el alza de los fertilizantes y la crisis política que afecta el proceso de producción.

Detalló que a causa del alto de costo de los abonos en el 2021, existe un 18% de áreas agricolas que no se han cultivado para la campaña 2022-2023. Se trata de zonas destinadas para la papa, zapallo, maiz; y otros productos cuyo ciclo de cultivo es de seis meses.

Agricultores disminuyeron riego

De acuerdo a Daniel Lozada, debido a la ausencia de lluvias y, por ende, bajo almacenamiento de agua en las represas, los agricultores continúan con la reducción de riego de sus parcelas. “Las pérdidas serán monstruosas. Calculamos que con los bloqueos, la falta de agua, el perjuicio es de 4 millones de soles diarios”.

Este cálculo está con base en el inicio de las protestas.