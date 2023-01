¿Dónde está la marcha de hoy en Lima? Revisa el recorrido y rutas para este 20 de enero

Luego de la primera noche de Marchas en Lima culminó con enfrentamientos entre policías y ciudadanos, el incendio de un edificio antiguo, cientos de personas heridas y un mensaje presidencial que no convenció a quienes llegaron desde diversas regiones. Este viernes 20 de enero las manifestaciones continuarán en la capital del Perú. Conoce aquí cuáles son las rutas hoy y las actualizaciones minuto a minuto.

Paro nacional 20 de enero: ¿Cuál es la ruta de la marcha hoy?

Al igual que la noche del 19 de enero, el recorrido partirá desde Plaza 2 de Mayo, seguirá hacia la Plaza San Martín y avanzará hacia el Congreso, según algunas imágenes difundidas en redes sociales.

Ruta Paro Nacional 20 de enero. Foto: Difusión

¿Qué pasó con el incendio en Plaza San Martín?

Anoche fue incendiado el edificio Marcionelli, cerca a la Plaza San Martín, en el cruce del jirón Carabaya con Lino Cornejo. Las investigaciones para conocer las causas continúan y, por lo pronto, solo hay especulaciones sobre el origen del siniestro.

Aproximadamente a las 7.30 p. m. de este jueves 19, se registró un incendio de grandes proporciones muy cerca a la plaza San Martín. Foto: Vanessa Trebejo / URPI-LR

A las 2.57 p. m. de este 20 de enero se reportó que el fuego en el edificio incinerado se reavivó, por lo que acudieron 50 unidades de bomberos. En diálogo con La República, los hombres de rojo indicaron que en dos horas sería controlado el fuego.

Se reavivó el fuego en edificio incendiado cerca a Plaza San Martín. Foto: Rosario Rojas / URPI-LR

Respuesta de la presidenta

La presidenta Dina Boluarte, alrededor de las 9 p. m. del jueves, se pronunció respecto a las movilizaciones en un mensaje oficial. “A los que están marchando, ¿quién los financia?, por qué no están trabajando, ¿quién está manteniendo a sus familias?, en sus protestas no hay ninguna agenda social que el país necesite, sus protestas están al margen de la ley, ustedes quieren quebrar el estado de derecho, quieren generar caos y desorden para tomar el poder, están equivocados. Yo no me voy a cansar de insistir en el diálogo”, dijo en su discurso.