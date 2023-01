Policía escondió armas de fuego durante inspección de Fiscalía en Cusco

¿Cómo va el proceso sobre el caso del Estadio Garcilaso y la acusación a funcionarios del Gobierno Regional por el delito de peculado de uso?

Este caso se ha derivado a la fiscalía Anticorrupción y lo tiene el doctor Alan Fabricio García,imagino que ya se solicitaron declaraciones. Lo que pasó es que el martes de la semana pasada vinieron de provincias y fue una marcha pacífica, no hubo intento de toma de locales, pero por la noche todos se fueron al estadio Garcilaso. Al día siguiente, todo se salió de control, fue una marcha muy dura y falleció una persona y tenemos un herido con perdigones. Eso no lo comparto... Al día siguiente vinieron 20 mil personas de Anta y no se quedaron, fue una marcha contundente pero no hubo ningún herido, ni muerto. Eso demuestra que no hubo organización. Vienen marchan y se van, eso evita las muertes.

Tenemos varios heridos por perdigón, pero los hospitales también reportaron heridos por balas. ¿Qué pasó? usted habían garantizado que no se usarían proyectiles.

Si hubo heridos de bala, pero no había proyectiles en las inspecciones. Si revisamos el manual de operaciones policial y militar, hay cuatro líneas de policías: escuderos, escopeteros de gas, perdigoneros y en la cuarta línea las armas de fuego o fusil. Eso lo establece el reglamento, pero nosotros nunca permitimos la cuarta línea. Ahora que algún inadaptado dentro de la policía haya sacado un arma de fuego, ese es otro tema. Hemos revisado, pero muchos camuflaron sus armas en sus partes íntimas, nosotros identificamos el armamento que tienen a la vista.

¿Era necesario disparar proyectiles y perdigones en sitios que comprometen la salud y vida de los ciudadanos?

No, pero te estoy explicando lo que dice el reglamento, lo que se vio fue otra cosa, y por eso ahora ya es materia de investigación penal. Ya se tiene una carpeta fiscal sobre la muerte del dirigente y otros heridos por perdigón.

¿La policía ha justificado pasar de línea tan rápido y el uso de armas de fuego?

El día martes, no, porque salieron de manera desordenada (la policía) y en el segundo día nosotros los frenamos e hicimos que respeten el orden que establece el procedimiento. Por eso el jueves no hubo fallecidos, ni heridos de gravedad y eso se debió pasar el primer día. En Juliaca también, pero no pasó y por eso se debe investigar.

Qué dice el jefe de la Policía ¿Han conversado sobre ello?

El dice que es materia de investigación. Osea, él tampoco puede responder por todos los caballeros del plantel. Por eso se debe hacer una prueba psiquiátrica y psicológica, como requisito, para entrar a la policía. Así como hay mucho manifestante desadaptado, hay mucho policía que está igual.

Usted estuvo en los enfrentamientos entre huelguistas y las personas que marchaban por la paz. Se le acusa de permitir abuso de autoridad y agresiones...

Ningún tipo de violencia es justificable. No estaba respaldando a ningún grupo. Llegué tarde al enfrentamiento y ya habían detenidos. No tengo denuncias y yo fui para otro operativo. Pero la violencia fue de ambos lados, es más, hay videos donde pasan por las casas pidiendo 50 soles para no atacarlos. Eso no es correcto.

¿Quiénes fueron los que tocaban las puertas?

No puedo decir que eran campesinos, por que no tenían pinta de serlo. Entiendo que deben ser delincuentes infiltrados que piden dinero en ruta.

La Fiscalía va a investigar lo que paso en este punto, porque se vieron en imágenes agresiones por parte de la policía a los ya detenidos.

Eso está prohibido y se tiene que investigar porque es abuso de autoridad. Se tiene que identificar y sancionar a quien lo hizo, así como lanzar avellanas y bombardas también está prohibido. Ayer hemos incautado 200 avellanas, me pregunto, que hacían todas juntas. Podemos presumir que se usaba para esto (huelgas).

¿Han coordinado nuevamente con la policía?

Si se estaba coordinando, pero no es fácil porque se enojan, porque ellos siguen su protocolo. Solo levantamos actas.

¿Cree que esto haya pasado en otras regiones?

En mi modesta opinión, lo que pasó en Puno es que la cuarta línea se convirtió en primera y por eso hay muertos y eso es injustificable. Esa cuarta línea se usa solo cuando están apunto de matarte, pero cuando sin motivo se convierte en primera línea tenemos de resultado 50 muertos... Yo salgo a las marchas a impedir que estos hombres saquen sus armas, pero no es fácil, por eso no pudimos evitar que se dispare contra el dirigente de Anta. Eso nunca debió pasar.

¿Usted cree que alguien financia a los manifestantes?

Como fiscal no puedo hablar de financiamiento externo, porque no hay pruebas.