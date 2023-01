¿Quién era Sonia Aguilar, la rondera que murió durante un enfrentamiento con la Policía en Puno?

Fue identificada la mujer que perdió la vida en el distrito de Macusani, provincia de Carabaya, durante el enfrentamiento entre manifestantes y la Policía Nacional, en el marco de las protestas por la renuncia de Dina Boluarte. Se trata de Sonia Aguilar Quispe (35), prima del actual consejero regional por Carabaya, Héctor Javier Aguilar Narváez.

La mujer, que era natural del distrito de Ayapata, falleció en Patapampa, en la zona alta de la ciudad de Macusani, en el sector conocido como la ‘Y’. Sus paisanos colocaron flores en el lugar donde cayó abatida. A través de un comunicado oficial, la Red de Salud de Carabaya informó que la víctima pereció por impacto de bala en la cabeza.

Los ronderos informaron a La República que la fémina murió a consecuencia de disparos que salían desde la comisaría, en un contexto en que los miembros del orden repelían los ataques con ondas desde el exterior.

El enfrentamiento se registró la tarde del miércoles 18 de enero. Posteriormente, el local del Poder Judicial de Carabaya fue quemado, al igual que la comisaría. Al respecto, los ronderos niegan responsabilidad.

“Todo estaba pacífico. Los policías empezaron a disparar y, como es natural, todos nos defendimos. Hay videos de cómo están disparando a blancos específicos desde el interior de la comisaría y de eso no dicen nada los medios de comunicación; por eso también no se les quiere, porque no informan la verdad de cómo sucedieron los hechos. La propia policía quemó la comisaría y se fue, pero por hacernos quedar mal, nos culpa a nosotros, pero no dicen cómo mataron a nuestra hermana rondera. Eso se llama manipular la información”, dijo Carlos Cutipa, poblador de Carabaya.

Sonia Aguilar Quispe deja a dos hijos varones de la orfandad. Había llegado hasta la ciudad de Ilave para participar de la movilización en respaldo a sus paisanos que se encuentran en Lima. Era rondera reconocida en su pueblo.