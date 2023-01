Cajamarca: comerciante reclama a ronderos por querer obligarlo a salir a apoyar en manifestaciones

Un comerciante en la ciudad de Cajamarca increpó a un grupo de ronderos y les reclamó porque lo querían obligar a él y sus compañeros de un mercado a salir a las calles para protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“¿Por qué tienen que estar obligando ustedes a la gente? Si no quieren protestar, no quieren, pues, acá no tiene nada que ver ustedes”, les dijo a los integrantes de las rondas campesinas.

Luego se dirigió a una mujer que portaba un látigo en la mano para amenazarla con denunciar si seguía obligando a la gente a protestar. La fémina le respondió que vaya a denunciar.

Posteriormente, cientos de manifestantes recorrieron las principales calles de Cajamarca y con arengas pidieron al alcalde Joaquín Ramírez que se suma a las protestas.

“Como autoridad de Cajamarca le pedimos que pueda acercarse a ver las necesidades del pueblo y que solidarice con los hermanos de Puno; además, que encamine sus acciones a la restitución de los derechos humanos”, declaró una de las manifestantes.

“Vamos a continuar con las movilizaciones y esperamos que las autoridades sean consecuentes con el pueblo digno de Cajamarca”, dijo