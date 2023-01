Dirigentes aseguran que movilizaciones seguirán hasta que Dina Boluarte renuncie

La jornada de lucha de hoy comienza a las 10.00 horas en diversas ciudades del sur. La plaza España será el lugar de concentración de los manifestantes de la ciudad de Arequipa.

Han confirmado su participación la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), comerciantes, transportistas y un grupo de la sociedad civil.

El secretario general de la FTA, José Luis Chapa, ratificó la participación de sus agremiados. Luego recorrerán calles del Cercado hasta la Plaza de Armas. El dirigente garantiza que la medida será pacífica. “Ya van 15 movilizaciones que realiza el comando de lucha y todas fueron pacíficas y esta también lo será”, indicó Chapa.

Agregó que el paro nacional de hoy, será el reinicio de las manifestaciones populares contra la presidenta Dina Boluarte, a quien le piden su renuncia, cerrar el Congreso y nuevas elecciones este año .

“El 19 no se acaba la lucha del pueblo, mas bien, será el reinicio, vamos a seguir con las luchas, si ella dice manan el pueblo también dice manan (...) La única salida es que ella renuncie”, explicó.

La Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa pidió a los empleadores dar tolerancia a sus trabajadores que tuviesen dificultades para llegar a sus centros de labor por falta de transporte.

El alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, refirió que el transporte urbano podría suspender sus actividades para garantizar la seguridad de choferes y pasajeros.

Opinó que si en la ruta hay muchos piquetes, sería entendible que se suspenda parcialmente el servicio. Esa es la única justificación.

Rivera recordó que por su contrato de concesión, los operadores del Sistema Integrado de Transportes (SIT) no pueden paralizar.

Alrededor de 10.000 obreros de Construcción Civil dejarán paralizadas 60 obras, entre ellas el intercambio Bicentenario, cuatro carriles (Cerro Colorado), Héroes del Cenepa (Mariano Melgar) y trabajos con empresas particulares.

Los comerciantes de las plataformas comerciales Andrés Avelino Cáceres y Río Seco acordaron cerrar sus puestos para movilizarse.

En tanto, el representante del Terminal Pesquero de Río Seco, Cristóbal Huayapa, indicó que donarán productos de primera necesidad para la preparación de las ollas comunes. Solo atenderán hasta las 8:00 a.m.

Cerca de 300 centros comerciales y galerías del Cercado de Arequipa tampoco atenderán.

Cusco y Tacna paralizan

Julio Humpire es secretario de la Federación Campesina de Calca. Aseguró que todas las provincias cusqueñas se suman a la protesta. Esta se traducirá con bloqueo de vías.

“Hemos tenido reunión y todas las provincias. Urubamba, Chumbivilcas y La Convención cerraremos las vías”, dijo Humpire

Los bloqueos afectan el abastecimiento de gas en esta región. Decenas de personas llegaron hasta una planta de envasado de gas doméstico ubicado en el sector de Angostura, límite entre los distritos de San Jerónimo y Saylla a 45 minutos de la ciudad imperial. El producto se había agotado.

En Tacna, la Asamblea Nacional de los Pueblos se adhirió a la protesta de hoy. La antropóloga Silvia Munarriz, Mauro Cano (CGTP) y Alex Pacci (construcción civil) garantizan movilizaciones pacíficas y pidieron a la Policía Nacional estar a la altura de las circunstancias.

Cano señaló que los mercados locales se plegarán al paro, cerrando sus puertas a tempranas horas de la mañana. Sobre el transporte público y la zona comercial, refirió que no han podido contactarse con sus dirigentes e insistirán para que puedan sumarse al paro.

La renuncia permitirá poner orden

Alfredo Álvarez- decano del Colegio de Abogados

Defendemos el Estado de Derecho y la Constitución esta establece que la renuncia es una posibilidad. Por tanto, legal. Y si esa solicitud la hace la población, hay que atenderla, porque va a permitir dar paso otra vez al orden y la seguridad.

Pasó en la crisis del Reino Unido. De manera consecutiva, renunciaron los primeros ministros Boris Johnson y Liz Truss. Si en un país con seguridad jurídica se producen estas crisis, es porque su Constitución y leyes establecen mecanismos para resolverlas.

No es pecado apartar a una persona, más aún si hay varios cuestionamientos contra ella. No olvidemos que la presidenta tiene vínculos con personas que están siendo investigadas por el Poder Judicial. Las muertes ocurridas en el gobierno de Dina Boluarte no deben quedar impunes. Por ejemplo, de los casos Inti y Bryan no sabemos nada.