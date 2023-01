Marcha hacia Lima: horarios, puntos de encuentro y más del paro nacional de este 19 de enero

Cientos de manifestantes de diferentes partes del Perú llegaron a la capital para la marcha denominada “La toma de Lima”. Esta movilización es promovida por sindicatos y organizaciones, quienes exigen el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Cabe señalar que los protestantes vienen de las regiones de Cusco, Arequipa, Puno, Huancavelica y Cajamarca. También se ha sumado la Federación Universitaria de Cusco (FUC) y la Asamblea de Jóvenes Universitarios.

¿A qué hora y dónde será “La toma de Lima”?

La marcha se realizará el jueves 19 de enero y el punto de concentración será en la Plaza San Martín. Asimismo, la hora de encuentro será a las 3.00 p. m. para recorrer las principales calles del centro de Lima.

Estudiantes toman la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Un grupo de alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos ingresó este martes 17 de enero por la noche a la casa de estudios por la puerta tres. Esta toma en la UNMSM es para pedir alojamiento a manifestantes de diferentes partes el país que llegan a Lima para exigir nuevas elecciones y el cierre del Congreso.

Estudiantes de San Marcos se suman a las protestas. Foto: difusión

Dina Boluarte hace un llamado de paz

La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó a los líderes de la oposición que llamen a la calma a las personas que participarán en esta movilización.

“Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes, el 18 y el 19. Yo los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz, en calma. Los espero en la casa de Gobierno para poder dialogar sobre las agendas sociales que tienen”, expresó.

“Hay que defender la democracia. No sigamos polarizando al país. Creo que los líderes, también de la oposición o no, tienen la obligación y el deber de llamar a la calma, a la paz y no estar llevando a nuestras hermanas, a nuestros hermanos a esas marchas de protesta y a la muerte que nos conmueve y nos duele en el alma”, añadió la jefa de Estado.