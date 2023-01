El sindicato de los ‘cachudos’ ya abrió su convocatoria para celebrar los carnavales en Pucallpa

En Pucallpa, ser ‘cachudo’ o ‘cachuda’ no es para sufrir, sino para festejar. Cada año, en época de carnavales, el sindicato de los ‘cachudos’, una organización que incluso cuenta con personalidad jurídica, se convierte en la gran atracción de esta fiesta llena de color, calor y mucho baile. A pocas semanas de arrancar las actividades programadas para febrero, Giovana Hernández, presidenta de este pintoresco grupo, abre su convocatoria a nuevos integrantes en todo el país.

¿Cómo nace el sindicato de los ‘cachudos’ en Pucallpa?

La titular del sindicato de los ‘cachudos’, Giovana Hernández Bernardo, indicó que la organización existe desde hace casi 20 años. Fue creada por jóvenes que fueron engañados por sus parejas. Continuamente, los integrantes se reunían para contar sus historias y aconsejarse. De esta manera, decidieron crear dicha sociedad.

El nombre de los cachudos nace debido a que todos estos muchachos enfrentaban el mismo problema: les habían sido infieles.

“Este sindicato se creó para que las personas que se separaron de sus parejas por una infidelidad se diviertan y la pasen bien durante los carnavales”, señaló Giovana en entrevista con La República.

Con gorros de cuernos, un grupo de habitantes celebra cada año el haber dejado a sus parejas producto de una infidelidad. Foto: Sindicato de los Cachudos

¿Cómo se celebran los carnavales del sindicato de los ‘cachudos’?

Desde hace 20 años realizan su tradicional ‘humisha’, la danza alrededor de una palmera llena de regalos y se bañan en una piscina llena de aguas coloridas por el rojo del achiote.

Asimismo, este año, tienen planeado celebrar no solo el último domingo 26 de febrero, sino también el sábado 25, día en que se efectuará el bautizo de los nuevos integrantes del sindicato de los ‘cachudos’.

Llevar los cachos no es sinónimo de vergüenza, sino de orgullo. Es por esa razón que esta pintoresca organización cuenta con 400 inscritos hasta el momento. “Cualquiera puede ser parte del sindicato. ‘Cachudo’ o no, todos están invitados. Y si no lo eres, cualquier ratito te hacen…”, se lee en su página de Facebook.

“Todas las personas que han sido engañadas están invitadas a celebrar con nosotros en estos carnavales. La idea de esta festividad es que se olviden de lo malo y disfruten de lo bueno”, dijo la presidenta del sindicato.

El Carnaval de los Cachudos se celebra a fines de febrero. Foto: El Popular

Requisito e inscripciones para pertenecer al sindicato de ‘cachudos’

Giovana Hernández indicó que, para pertenecer a esta asociación, el principal requisito es ser ‘cachudo’. Sin embargo, la inscripción debe ser de manera presencial, aunque actualmente están trabajando para que en las siguientes ediciones también sea virtual.

“Todas las personas de cualquier parte del país están invitados a pertenecer a este sindicato”, puntualizó.

Debes llenar tus datos en un documento en el que colocarás tus nombres completos y tu apodo. Contar de qué manera te engañaron. Identificar si eres ‘cachudo’ maligno (que te fueron infiel con la plata que le dabas) o benigno (que el engaño ha sido leve). Mostrar con pruebas que te fueron infiel.

“Después de todo el proceso se procederá con el bautizo. Eso significa que ya lo ha superado. Lo bautizamos con talco blanco y luego bailamos para celebrar. También le ponemos unos cuernos y a bailar” contó la presidenta del sindicato de los ‘cachudos’.

Este sindicato promete darle más color y celebración a las actividades programadas por los carnavales en Pucallpa, ciudad de la Amazonía peruana que ya se prepara para las fiestas en los barrios, los concierto y las comparsas.