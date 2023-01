Testigos declararán ante jueces por caso del policía Santiago Paco, acusado de asesinar 2 mujeres

El juicio contra el policía dado de baja Santiago Paco Mamani (26) acusado por el asesinato y secuestro de dos mujeres en el 2020 en Tacna , pasará a la etapa de la entrevista a testigos de los imputados. El lunes 16 de enero, el Juzgado Colegiado de la Corte de Tacna citó para la próxima audiencia a cuatro de los testigos. La Fiscalía pide cadena perpetua para Paco, su esposa y sus padres, acusados por la muertes de las víctimas . Mamani reconoció haber asesinato a Judith Machaca Mamani (20) y a Noemí (14), pero sostiene haber actuado solo.

Los cuerpos de ambas jóvenes fueron hallados el 9 de febrero del 2021 en un pozo, enterradas bajo más de 80 metros bajo tierra, en una chacra de la familia Paco. La esposa del policía, Diana Apaza Sayritupac (25), fue vinculada al caso por tener en su poder el celular de Judith .

El último 16 de enero, en la audiencia, se presentaron como testigos de la Fiscalía los peritos que participaron de las necropsias a los cuerpos, la ubicación del pozo, así como del análisis de sustancias halladas en la chacra.

PUEDES VER: Gobierno Regional de Tacna debe transferir terreno para nuevo Mirave

Durante sus declaraciones se conoció la crueldad con la que fueron asesinadas las jóvenes. Judith tenía fracturas en el cráneo y marcas en el cuello que pueden ser indicios de un posible estrangulamiento, además de haber sido esposada antes de morir.

La adolescente Noemí también tenía lesiones en el cráneo y cuello y se presume un estrangulamiento. Ambos cuerpos tenían múltiples lesiones causadas antes y después de sus muertes.

El perito Carlin Manya Sayre explicó en su declaración que, en el cuerpo de Judith se dio el fenómeno de conservación, por la forma en que fue enterrada, lo cual ayudó en el mayor detalle de la necropsia.

Susana Cauna, madre de Judith, estuvo presente en la audiencia y no pudo evitar derramar algunas lágrimas al oír los detalles de la muerte de su hija. La madre críticó que los abogados de la defensa enfocarán sus preguntas a las familias de las víctimas, sobre el tipo de vida que llevaban las jóvenes .

“Aquí no importa si mi hija salía, si estaba en casa o no. Aquí no se está juzgando a mi hija, ni a la niña Noemí. Aquí está siendo juzgado Paco y sus cómplices”, dijo Susana Cauna.