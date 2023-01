¿Quieres terminar tu primaria y secundaria? Matricúlate hasta el 31 de marzo con horarios flexibles

¿Te faltó poco para terminar tus estudios básicos o deseas iniciarlos? No te preocupes, puesto que, si ese es tu caso, el Ministerio de Educación (Minedu) ha anunciado el comienzo de la matrícula para la Educación Básica Alternativa como parte del año escolar 2023. De esta manera, aquellas personas que no culminaron la primaria o secundaria o no tuvieron formación escolar pueden inscribirse en los más de 800 Centros de Educación Alternativa (CEBA) a nivel nacional y tomar las clases con horarios y turnos flexibles.

Por ello, en esta nota de La República, conoce a detalle las fechas, las modalidades (virtual o presencial) y más información al respecto.

¿Cómo puedo matricularme a un CEBA y qué necesito?

Para que puedas matricularte solo debes acercarte al CEBA de tu localidad. Recuerda que este trámite es totalmente gratuito . Una vez ahí, presenta lo siguiente:

Certificados de estudios o solicitar una prueba de ubicación que convalide los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida.

Copia de su documento de identidad (DNI, carne de extranjería, pasaporte del país de origen o partida de nacimiento).

Si se requiere, tu carné del Conadis.

Tener 14 a más años.

La matrícula para estudiar en un CEBA del Estado es gratuita. Foto: Minedu

¿Hasta cuándo puedo matricularme y qué modalidades de clases ofrecen?

De acuerdo con el Minedu, la matrícula en educación básica alternativa está abierta hasta el 31 de marzo. Asimismo, hay clases presenciales, semipresenciales y a distancia con horarios acordes a las necesidades de los estudiantes .

¿Quiénes pueden estudiar en los CEBA?

Para estudiar en un Centro de Educación Básica Alternativa, solo debes tener de 14 a más años. También brindan clases para personas con discapacidad auditiva, es así que podrás atender a las sesiones acompañado de un intérprete en lengua de señas peruana o modelos lingüísticos.

Es preciso indicar que los materiales educativos están tanto en castellano como en lenguas originarias.

Puedes culminar tus estudios básicos en un CEBA, el cual cuenta con diferentes modalidades y horarios flexibles. Foto: difusión

Para más información, escribe un correo electrónico a infoeba@minedu.gob.pe. O llamar al Fonoeba: 983098944