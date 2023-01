Persisten bloqueos en Cusco, Puno y Arequipa

El paro indefinido en el sur continúa. En la región Puno sigue el bloqueo de las principales carreteras, como las vías a Juliaca y Desaguadero. Esta última conecta con Bolivia.

Ayer, las organizaciones sociales dieron tregua por algunas horas al transporte urbano en la ciudad de Puno. Tras ello, las combis fueron guardadas y los piquetes de huelguistas volvieron a cerrar las calles. En la ciudad de Juliaca los transportistas y comerciantes no trabajaron y se movilizaron exigiendo la renuncia de Dina Boluarte, cierre del Congreso y adelanto de elecciones. Sin embargo, las instituciones privadas atendieron de forma restringida, pero al notar la presencia de huelguistas cerraron sus puertas. Los principales accesos y salidas de Juliaca están bloqueados, son controlados por huelguistas que no dejan pasar ningún tipo de vehículo, salvo las bicicletas.

Paro en Arequipa

En esta región, el punto central del bloqueo fue el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. No hubo pase para vehículos, lo que generó una larga cola de unidades. Debido a ello era imposible ir hacia Lima, Tacna o Moquegua. Pasada las 21.00 horas la vía fue liberada con ayuda de transportistas y policías.

En contraparte, la vía al Cono Norte tuvo el pase libre, lo que también permitió que unidades compactadoras de basura puedan llegar hasta el relleno sanitario de Quebrada Honda en Yura. Así, hasta la tarde del lunes el tráfico estuvo fluido desde el puente Añashuayco hasta el kilómetro 16 (salida de Arequipa hacia la carretera a Puno).

Con las treguas de los últimos días en el kilómetro 48, empresas y pasajeros se habían animado a volver a la ruta. Según el administrador de los Terminales Terrestres de Arequipa (Corattsa) Carlos Agusti, el Terrapuerto ya estaba operando al 20% de capacidad y el Terminal Terrestre a un 10%.

Ollantaytambo

Las protestas se centraron en el distrito de Ollantaytambo (Urubamba) donde los comuneros de Patakancha, Chillca, Piscakucho, entre otras bloquearon accesos en una vía que también conduce a la provincia de La Convención.

Los manifestantes obligaron al cierre de comercios y negocios, luego se dirigieron a la estación de trenes que conduce a Machupicchu donde realizaron un plantón.❖

Ministra de Salud evade preguntas

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, quien ayer estuvo en Arequipa, evadió preguntas sobre la crisis política y decidió no pronunciarse si se reuniría con dirigentes que protagonizan marchas y bloqueos en las vías Panamericana Sur a la altura de La Joya y Arequipa-Puno. Más bien, dejó entrever que continuará en su cargo. “Me preguntan si voy a renunciar, soy una mujer ayacuchana con 25 años formada como médico. Me he preparado para este momento, tengo las competencias”, dijo.