Municipalidad de Lima dispone restricción vehicular este 18 de enero por aniversario de la capital

La Municipalidad de Lima ha dispuesto restringir el tránsito vehicular por el aniversario de la capital, este 18 de enero. Los inspectores de la comuna verificarán el cumplimiento de la medida para evitar la congestión de autos en las inmediaciones de la plaza de Armas. El alcalde Rafael López Aliaga informó, además, que se suspenderán las actividades por el 488 onomástico de Lima. De esta manera, han sido cancelados el desfile y la serenata que suelen realizarse en esta fecha.

El burgomaestre aclaró que solo participará de la tradicional misa de Te Deum, a las 10.00 a. m., en la Catedral de Lima; y de la Sesión Solemne en el palacio municipal, al mediodía. Según el líder de Renovación Popular, tomó esta decisión luego de que efectivos de la PNP fueran atacados en el contexto de las manifestaciones en contra del Gobierno y el Congreso de la República, en Puno. Cabe indicar que, hasta el momento, 41 civiles han fallecido debido a las protestas y siete personas han perdido la vida en hechos relacionados con el bloqueo de carreteras.

“Yo no puedo celebrar si un policía que sale a pedido de los vecinos de Juliaca, y salen dos policías, a uno no lo dejan salir del patrullero y al otro lo queman vivo, o sea, yo con qué cara voy a celebrar. Ya pasaremos la celebración para otro momento (…). Si tengo un familiar policial y militar llorando, me parece una falta de empatía absoluta”, dijo López Aliaga.

¿Qué calles estarán restringidas el 18 de enero?

El miércoles 18 de enero, desde las 8.00 a. m. hasta las 3.00 p. m., permanecerá cerrado el jirón Carabaya, desde el jirón Cuzco hasta el jirón Huallaga, así como el acceso de transporte particular a la plaza de Armas.