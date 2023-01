“Tal vez mi compañero no tuvo la suerte que yo”, dijo PNP que sobrevivió a ataque de manifestantes

Hace algunos días, una trágica noticia conmocionó a la opinión pública: un efectivo de la Policía Nacional del Perú falleció calcinado durante las protestas que se realizan en Juliaca, Puno, para exigir el adelanto de elecciones y la salida de Dina Boluarte. Tras el indignante crimen, se supo que el suboficial de tercera Ronald Villasante Toque (23) logró sobrevivir al ataque de una turba contra el patrullero en el que se trasladaba.

Por tal motivo, el joven herido fue trasladado en un helicóptero hasta el Hospital Central Policía Nacional, en el distrito de Jesús María, donde fue atendido y diagnosticado con un grave problema neurológico por un traumatismo encefalocraneano debido al impacto de objetos y múltiples golpes en la cabeza, en el rostro, en los brazos y en la espalda.

“Apenas salí del vehículo empezaron a caernos piedras en la cabeza, en la espalda, en los brazos. Salimos, me quedé parado tratando de calmar a la gente, levantando las manos, pero fue imposible. Mi compañero hizo lo mismo, tal vez no tuvo la suerte que yo tuve. Entre tantas personas y muchas piedras era imposible correr a algún lugar. No recuerdo muy bien cómo llegue a salir”, dijo a Cuarto Poder.

Mientras narraba los hechos, se mostró todavía consternado y manifestó que no entiende como aún sigue vivo. “Fueron momentos que no sabría decirle a nadie. Me siento muy mal por lo que le pasó a mi amigo y compañero de trabajo”, acotó.

Lo recuerda como un buen amigo

Villasante Toque recuerda al policía fallecido en las protestas, identificado como José Luis Soncco Quispe, como “un buen amigo, una persona muy valiente y un héroe, porque nunca salimos con intención de lastimar a los ciudadanos”, sostuvo.