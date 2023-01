Paro en La Libertad EN VIVO: registran bloqueos en la Panamericana Norte

Paro en La Libertad. Para 16 de enero, el presidente regional de la Central Única de Rondas Campesinas, Pablo Haro Quispe, y dirigentes, principalmente, de la provincia de Virú anunciaron el inicio de una paralización indefinida para exigir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte, la convocataria inmediata a elecciones generales y la instauración de una asamblea constituyente.

Paro en La Libertad EN VIVO, hoy 16 de enero 08:42 Empresas de transporte suspenden salidas ante inicio del paro Ante la situación generado por el bloqueo de diferentes puntos de la Panamericana Norte, el gerente del Terrapuerto de Trujillo, Jorge Vega, señaló que las empresas han decidio suspender las salidas diurnas con dirección al sur: Lima, principalmente. Se encuentran a la espera de las garantías de la Policía Nacional del Perú (PNP) para reiniciar operaciones. Son alrededor de 30 viajes Trujillo-Lima por día. Foto: La República 08:00 Esta es la plataforma de lucha de las rondas campesinas Integrantes de las rondas campesinas de La Libertad, bajo de la presidencia de Pablo Haro Quispe, confirmaron que la medida se acata desde las 00.00 horas de este 16 de enero. La plataforma de lucha incluye la renuncia de Dina Boluarte, nuevas elecciones y referéndum por una nueva constitución. A primeras horas del día se registró un bloqueo en el ingreso a la ciudad de Huamachuco. Foto: Cunarc 07:39 Manifestantes tomaron la Panamericana Norte Paro en Virú. Desde las 6.30 a. m., centenares de trabajadores agroindustriales tomaron diferentes puntos de la Panamericana Norte y bloquean el tránsito de pasajeros y transportistas que se dirigen en ambos sentidos de la vía. Los piquetes se registraron en la zona de San José, puente Virú y Chao. Foto: captura/Radio Ke Buena

Dina Boluarte no renunciará pese a protestas

El último viernes 13 de enero, la presidenta Dina Boluarte dio un mensaje a la nación y fue enfática en anunciar que no renunciará a su cargo, a pesar de las protestas y muertes registradas desde su asunción. “No voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que hace sangrar a nuestra patria”, señaló.