Incendio consume 90% del mercado de Flores Santa Rosa

Lo perdieron todo. 130 comerciantes de flores vieron desaparecer en instantes el esfuerzo de muchos años de trabajo y sacrificio luego de que un incendio de código 2, desatado durante la madrugada de este lunes, consumiera el 90% del mercado de Flores-Santa Rosa, ubicado en la avenida Ramón Espinoza, en el distrito del Rímac. El monto de las pérdidas ascendería a más de 150 mil soles.

“Yo vivo en Villa El Salvador, apenas me avisaron llegué. No pude rescatar nada de mi stand. Yo invertí más de 150 mil soles en las flores artificiales, peluches y arreglos y lo he perdido todo, no sé qué voy a hacer”, comentó Enrique Cruz, comerciante afectado que labora hace 30 años en el mercado tras ser reubicado del Estadio Nacional.

Kelly Asto, otra vendedora, vivió verdaderos momentos de pánico junto con su familia al ser testigo de los primeros momentos del siniestro.

“Yo estuve aquí cuando inició el incendio, me había quedado a dormir. De pronto mi suegra comenzó a gritar, el fuego comenzó a consumir todo. En ese momento solo quería salvar mi vida”, señaló muy asustada.

Kelly trabaja hace 15 años en el mercado, pero recién hace dos pudo, con un préstamo, comprar su propio stand. Agregó que perdió más de 20 mil soles en la inversión que había realizado para la campaña del Día de los Enamorados.

Similar es el caso de Walter Yorimo, comerciante que perdió más de 40 mil soles entre material y capital tras el siniestro. “Pedimos a las autoridades que nos pueda reubicar en una zona cercana para ya no perder más en esta campaña”, dijo. Walter labora hace más de 35 años en el mercado vendiendo flores artificiales, además de peluches y ramos.

Pedro Flores Caicho, presidente de la asociación del mercado Unificado de Santa Rosa, espera que las autoridades les brinden la ayuda.

“Somos 160 puestos, de los cuales 130 han quedado totalmente destruidos, solo unos 10 se han podido salvar. Esperamos que el alcalde nos reubique. Yo tengo dos stands y han quedado totalmente calcinados”, sostuvo.

Flores Caicho, quien inició junto a los 160 comerciantes hace más de 35 años (muchos de ellos reubicados de los exteriores del Estadio Nacional), señaló que toda su vida se dedicó a la venta de flores y se siente muy dolido por las pérdidas.

Según la autoridad municipal del Rímac, se conversará en las próximas horas para poder plantear una reubicación a los 160 comerciantes del mercado Santa Rosa. En tanto se procederá a la limpieza total del mercado y la remodelación de este.

Mercado clausurado

El alcalde del Rímac, Néstor de La Rosa, mencionó que el mercado de Flores Santa Rosa permanecía clausurado por la antigua gestión. Sin embargo, en los testimonios recabados, comerciantes aseguran que realizaban sus ventas con total normalidad.

La Policía Nacional se encargará de las investigaciones correspondientes a fin de dar cuenta del origen del siniestro.