Trujillo: conoce cómo operan falsos policías para robar a transeúntes

Una serie de denuncias se presentaron en comisarías de todo el país acerca de falsas intervenciones policiales, en las cuales sujetos se apoderan de las pertenencias de valor de incautos transeúntes.

En La República te contamos cómo operan para que no te sorprendan y seas víctima de estos delincuentes.

Primero, los hampones se movilizan en un vehículo, que es generalmente un automóvil, para que les ayude a fugar con rapidez.

Se ubican en una calle o parque, y empiezan a vigilar a alguna víctima que ven caminar de manera distraída.

Los celulares también son los artículos que hurtan los hampones. Foto: captura de TikTok / @vicent.benavent

Segundo, un sujeto baja del carro, aborda al transeúnte, le enseña un falso carnet policial y le dice al posible agraviado que han recibido denuncias de personas que están cambiando billetes falsificados, por lo que le indican que enseñe su dinero para que lo pueda revisar.

Si el ciudadano cae en el juego y enseña sus cheques, el delincuente agarra el dinero, sube al carro y huyen a toda velocidad.

Si ven que la víctima no tiene efectivo, le dicen que van a revisar su celular porque puede ser robado, el ciudadano ingenuamente entrega su aparato móvil para que sea analizado y una vez con el teléfono en la mano, el delincuente sube al vehículo y sale huyendo.

El abogado Juan Alfaro Rodríguez señaló que muchas veces los delincuentes que operan bajo esta modalidad no van a prisión porque para todo delito debe haber un estándar probatorio para no dejar dudas en los jueces que dictaminan prisión preventiva.

La sindicación del agraviado no es suficiente, la denuncia tiene que ir acompañada de un testimonio o una filmación que enfoque el rostro del acusado o cuando lo intervenga la policía lo encuentre con lo robado. Si no hay indicios claros para una sospecha grave, no lo pueden detener porque la duda favorece al investigado.