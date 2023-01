¡Tenga cuidado! Mujeres que fueron estafadas por apps de créditos informales son extorsionadas

Dos mujeres denunciaron que están siendo extorsionadas por supuestas empresas de préstamos. Las dos víctimas señalaron que cayeron en las garras de los aplicativos informales, que ofrecen créditos rápidos tras descargar una app.

Según ATV Noticias, desconocidos piden pagar una supuesta deuda a cambio de no atentar contra ellos ni sus familias. “¡Tengo miedo hasta de salir, esto ya no es vida ... Dicen que ellos ya me han ubicado, saben dónde estoy y quién es mi familia!, dijo una de las afectadas.

Una de las afectadas narró que le llegó un mensaje que decía que tenía un saldo preaprobado por ser cliente vip del aplicativo Mi Riqueza.

“Por curiosa di clic a eso y me mandó al Play Store para poder descargarlo y, unos días después, me llega un mensaje diciendo que tengo que pagar, ya que si no lo hago, no veré las consecuencias”, aseguró al medio de comunicación.

La joven madre señaló que nunca solicitó ningún préstamo y, de un momento a otro, empezó a recibir una avalancha de mensajes de diferentes aplicativos de crédito, como Eastbay y Credibus.

Además, los supuestos prestamistas lograron acceder a su información personal, la cual está siendo usada para amedrentarla. Incluso, les han escrito a toda su lista de contactos para pedirle el dinero.

“Ya les escribieron a mis contactos diciendo que yo debo y que los he puesto como aval”.