Reportan escasez de alimentos en mercados de Puno y Cusco

Este domingo 15 de enero, La República reportó la escasez de alimentos en dos mercados de Puno y Cusco, así como la gran afluencia de personas que acudían a los centros de abasto desde muy temprano.

Los comerciantes indican que esta situación en parte se debe a los bloqueos de carreteras; pero, en Cusco, mencionan que esto ocurre como consecuencia de la discriminación hacia los hombres del campo que proveen los alimentos, hechos lamentables que se suscitaron en las llamadas ‘Marchas por la paz’.

En el caso de Puno, en el jirón 1 de Mayo, que se encuentra cerca al mercado Unión y Dignidad, donde usualmente los días sábado y domingo suelen estar repletos de productos y compradores, el panorama no fue el mismo.

A los comerciantes de este sector no les estuvo llegando las verduras con normalidad tras el reinicio de la huelga indefinida. Hubo escasez de verduras.

Una señora que acudió a dotarse de estos alimentos le contó a La República que no hay muchas verduras y que además han subido de precio. Por ejemplo, un kilo de tomate le costo S/5.00 cuando suele estar S/2.00 o S/3.00. Asimismo, la lechuga le costó S/3.00, cuando su precio normal es de S/1.50 o S/2. Mientras que, según su testimonio, el apio se mantiene.

Otra persona que fue en busca de productos para cocinar durante el día advirtió que el precio de la zanahoria es de S/4.00, cuando antes era S/2.00. Y agregó que la cebolla sigue igual.

Por otro lado, en Cusco, el mercado de ubicado en el distrito de San Jerónimo de la ciudad imperial tuvo también desabastecimiento de algunos productos.

Una comerciante indica que no han subido las carnes, pero que no hay mucha cantidad. Dice que lo anterior es debido a que las personas de provincia que la abastecen no le han hecho llegar los alimentos. Sostiene que sería por la discriminación que han sufrido últimamente durante los conflictos en las ‘Marchas por la paz’ en la ciudad imperial.

Sobre las verduras, estarían en camino a incrementar su precio.