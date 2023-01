Qué están esperando

La situación de protesta y violencia que se está desencadenando en nuestro país sigue sin ser entendida.

Poco se le puede pedir a la clase política, incapaz por enfermedad crónica y casi al acecho de un próximo proceso electoral.

Tampoco se puede esperar la que antes era la voz de la conciencia, que era la iglesia católica, lo cual, por otro lado, demuestra que también está en crisis.

Qué se le puede pedir al poder empresarial, que por evidencia histórica solo se ha dedicado a medrar y obtener pingües ganancias.

Pareciera que el Perú es una de esas películas donde nadie es bueno, la trama es la misma de toda la vida y genera bostezos. En la que el final promete ser catastrófico.

Por herencia y actual esfuerzo los peruanos somos indiferentes con este país, apenas cercano cuando la selección de fútbol clasifica al mundial.

Somos desinformados: no hay el menor esfuerzo por enterarnos lo que ocurre a la vuelta de la esquina.

Somos resignados. Estamos esperando que alguien haga algo por nosotros, casi bien en el fondo del corazón ansiamos un caudillo, un iluminado que nos ordene, nos dé pan.

Y lo de ahora es el desfogue de una población que siempre fue pobre, que cuando va al hospital muere en la cola, que cuando va al colegio es estafado, que cuando va a buscar trabajo es explotado.

Mira uno a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y no encuentra soluciones. Me olvidaba: ¿hay intelectuales en el Perú? No me refiero a los que han hecho su argolla de técnicos y que son moteados de caviares. Si no a los que deberían hacernos reflexionar, pensar y acaso imaginar un país mejor.