Surco: este es el otro ‘muro de la vergüenza’ que divide Las Casuarinas y San Juan de Miraflores

Con información de Omar Coca / URPI - La República

El último 6 de enero, el Tribunal Constitucional ordenó la destrucción del llamado ‘Muro de la vergüenza’, que divide La Molina de Villa María del Triunfo, por afectar el derecho a la libertad de tránsito. Sin embargo, existe otra estructura en el límite de Pamplona Alta, en San Juan de Miraflores, y Las Casuarinas, en Santiago de Surco, que ha sido olvidada en el tiempo. Según los vecinos de la agrupación familiar Vista Hermosa, a pesar de que la muralla afecta a su capacidad de desplazamiento, esta también brinda seguridad.

“Yo creo que este muro es la manifestación física de la discriminación que existe en nuestra ciudad (...). Vivimos en una ciudad excesivamente fragmentada y creo que es una oportunidad de generar una mejor integración entre las comunidades que viven en ambos lados”, dijo Solangel Fernández, arquitecta urbanista y exministra de Vivienda, a la República.

De acuerdo a Solangel, uno de los problemas que genera la presencia de esta muralla es la dificultad de movilidad, ya que un ciudadano no tendría que desplazarse más de 10 o 15 minutos para llegar a un punto de servicio vecinal, como una bodega o panadería. “Por ejemplo, para acceder a una zona donde encuentre un centro educativo inicial, un niño no debería caminar más de cuatro a cinco cuadras”, explicó.

La extensión total del muro sería de 9,4 kilómetros, según una medición satelital. Foto: Omar Coca / URPI - La República

“A mí no me conviene que lo rompan”

La República conversó con residentes de la agrupación familiar Vista Hermosa, en San Juan de Miraflores, quienes aseguraron que si bien no es ideal que exista un muro que los separe de sus vecinos de Surco, al menos se sienten más protegidos.

“A mí, como vecina, no me conviene (que lo derriben) porque la delincuencia se va a poner peor. Yo prefiero que esté así”, refirió Elizabeth. “La misma gente de aquí va a querer invadir al otro lado y ahí va a comenzar de nuevo los problemas”, lamentó Enrique Guzmán.

La principal preocupación de los vecinos de San Juan de Miraflores es la inseguridad ciudadana. Foto: Omar Coca / URPI - La República

Por otro lado, los habitantes hicieron hincapié en las necesidades que tienen las familias, como falta de agua, desagüe y patrullaje constante.

“Da vergüenza porque, como dicen, acá viven los pobres, los que necesitamos y atrás viven los ricos (...). Acá no hay agua, no hay luz, nosotros sacamos jalando nomás”, indicó Mónica. “Serenazgo no conocemos (...) y a la Policía, cada vez que pasa algo, llamas y vienen después de dos, tres horas. Como se dice, después de que al muerto ya se lo llevaron”, agregó Enrique.

¿Es necesario un muro? Tres propuestas para integrar Surco y San Juan de Miraflores

Solangel Fernández comentó que, una vez retirada la muralla, se podrían implementar tres proyectos que integren a los distritos de Surco y San Juan de Miraflores: la reubicación de familias que viven en zonas de riesgo, la aplicación de planes de mejoramiento de hogares en los asentamientos humanos y la creación de un parque lineal.

Reubicación de los vecinos

La exministra de Vivienda detalló que la población más vulnerable puede ser relocalizada a través de la política nacional de vivienda y urbanismo, la cual brinda subsidios para acceder a espacios de interés social en una zona segura.

“La ley de desarrollo urbano sostenible también va a ayudar a generar el subsuelo necesario, en una zona legal para que ellos también, que están en zonas de riesgo, puedan ser reubicados”, aclaró.

El Tribunal Constitucional ha dado un plazo límite de 180 días para derribar el muro que divide Villa María del Triunfo de La Molina. Foto: Omar Coca / URPI - La República

Mejoramiento de viviendas

Para el reforzamiento de los hogares de los vecinos que viven a lado del muro, la especialista estableció que el Ministerio de Vivienda cuenta con programas de mejora integral de barrios y que estos se pueden trabajar de forma conjunta con la Municipalidad de Lima y las demás comunas involucradas.

“De un lado tenemos viviendas muy precarias, sin servicios básicos, sin titulación, sin pistas, sin veredas; y del otro lado tenemos viviendas consolidadas, en buen estado de conservación, con todos los servicios necesarios para una buena calidad de vida e ingresos económicos. (Por ello) también es necesario implementar proyectos de mejoramiento de barrios hacia estos asentamientos humanos”, afirmó.

Parque lineal

Cabe indicar que este llamado ‘Muro de la vergüenza’ se encuentra sobre el ecosistema de lomas costeras de Lima, así que es parte de la infraestructura ecológica de la capital.