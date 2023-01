Se reduce nivel de manganeso en agua potable de Arequipa

Sedapar ha reducido las concentraciones de manganeso en el agua que potabiliza para uso poblacional por debajo del límite estándar de calidad ambiental. Así lo aseguro Jovanni Chávez, gerente de Operaciones de la empresa de saneamiento. Días atrás, usuarios reportaron una coloración extraña en el líquido que llegaba a sus hogares. Chávez explicó que las cantidades siguen bajando y que ahora se encuentran en cerca de 0.25 mg/l cuando el límite es 0.4 mg/l por lo que no hay inconvenientes para ser consumido.

Sin embargo, reconoció que el 6 de enero ya no pudieron controlar las concentraciones pese a triplicar el uso de cloración diaria. Pasó de 500 kilos a 1.600 kilos. Por horas esta agua fue distribuida y llegó a diversos, pero no a todos los sectores. “Por el volumen total de agua, esa cantidad no ha sido representativa”, indico.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Zacarías Madariaga, indico que solo si las concentraciones de manganeso superan el 1 mg/l y por varios días recién podría tener efectos en la salud de las personas.

Chávez aseguró que Autodema no les comunicó formalmente que iban a cerrar el ingreso de agua a la represa reguladora del sistema del rio Chili, Aguada Blanca. Admitió que la medida los tomo por sorpresa.

Desde el 3 de enero, Sedapar empieza a recibir el recurso crudo de Aguada Blanca con altas concentraciones del metal. Esto debido a que el nivel de la represa iba disminuyendo e iba arrastrando lodos que llegaban hasta las plantas de La Tomilla y Miguel de la Cuba Ibarra. Tras reunión del Consejo de Recursos Hídricos de a Cuenca Quilca-Chili, se acuerda nuevamente que se aumente el nivel de Aguada Blanca con la descargas de otras represas como El Pañe, Frayle y Condoroma. El subgerente de Operaciones y Mantenimiento de Autodema, Yorel Noriega, sostuvo que en los próximos días se llegara al nivel regular de la presa. Aseguro que las siete represas del sistema tienen acumulado agua por encima de su nivel mínimo.

Agua es consumible

El director ejecutivo de Salud Ambiental de la Geresa, Zacarías Madariaga, sostuvo que realizaron el análisis de agua que distribuye Sedapar. Se tomaron muestras de 6 hogares en distintos puntos el 11 de enero. Los resultados arrojaron que el manganeso no supera los límites permitidos en calidad de agua en la actualidad.