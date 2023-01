Presidente del Consejo Regional de Cusco: “Que se convoque a elecciones y el país dé vuelta a la página”

El presidente del Consejo Regional del Cusco, Ítalo Tarco, conversó con La República y resaltó que las peticiones son claras, pero el Ejecutivo se niega a escucharlas.

Ustedes calificaron la represión policial como un acto violentista.

Sí, es en general, englobando tanto a los que participan en las protestas y los excesos de un grupo no identificado que daña la propiedad pública o privada.

¿Como consejero regional qué plantea?

Los 22 consejeros regionales tuvimos un debate y se ha indicado que la mejor salida que tiene el Congreso de la República es elegir interinamente a otra mesa directiva. Y sean ellos los que presidan una comisión permanente que llame a elecciones, porque la actual mesa directiva, lamentablemente, no goza de la aprobación de una gran parte de la población. Este sería un gesto importante para que el país pase esta página, no podemos seguir esperando más muertes.

En Cusco, los enfrentamientos entre protestantes y policías han dejado 01 muerto y más de 20 heridos.

El lunes hemos tenido una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo del Cusco. Ahí estuvimos el general del Ejército, el coronel de la Policía y también los dirigentes que indicaron estar en representación de estas marchas. Aunque no hayamos firmado un acta se asumieron compromisos.

La Policía dijo que acompañaría a la marcha sin usar armas y los dirigentes se comprometieron a no atacar ninguna propiedad pública o privada. Ambos compromisos quedaron al aire, el martes se exacerbaron los ánimos y no sabemos de qué parte o sector empezó o si hubo infiltrados. Nosotros como consejo llamamos a la paz.

¿Todos llaman a la paz, pero qué se ha hecho para lograrla?

Estamos en una encrucijada. Las autoridades políticas llamamos a la paz, pero no existen gestos ni del gobierno central y peor aún acciones del Congreso.

No sabemos si habrá o no la segunda legislatura para aprobar las elecciones del 2024. Ellos hasta están queriendo cambiar al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE. Entonces no hay gestos que sean visibles de cambio.

¿Piensan volver a pactar la paz en la región cuando se anuncien estas movilizaciones?

Así tengamos toda la voluntad de volver a pactar la paz en la región del Cusco seguramente los manifestantes no querrán ser parte de ella. Pero si existiera una agenda nacional, la población y los dirigentes entenderían y se sentarían a conversar y firmar acuerdos, pero no hay gestos ni intenciones del Ejecutivo. De quien debería partir es de Dina Boluarte. Ella debería de una vez por todas sentarse con el Congreso de la República. Convocar a todos los gobiernos regionales y resolver de una vez esta situación. Hasta ahora sola ha administrado la crisis.

¿Cree que existe responsabilidad de la Policía?

Se le entiende a la Policía y al Ejército porque cumplen sus funciones, pero estamos derramando mucha sangre, esperemos que en Cusco no haya más violencia.

¿Qué piensa hacer el Consejo Regional frente a la crisis?

El único pedido es la decisión de nuevas elecciones, pero que se confirme y el Congreso puede tomar la batuta y anunciar un cambio de mesa directiva y que este anuncie nuevas elecciones. La presidenta no actúa de acuerdo con lo que la población requiere.

La presidenta ha dicho que no se les entiende (por las quejas de quienes hoy salen a las calles).

En la plataforma de pedidos de la población ya ni siquiera existe Pedro Castillo y eso de repente antes era una excusa para decir que los protestantes eran gente de Castillo, pero ya no existe, porque de él ya se encargará la justicia en determinar sus faltas. La población le pide a la presidenta gestos necesarios. Lamentablemente no solo en Cusco sino gran parte del sur exige su declinación.

Renunciar parece no ser opción para la presidenta.

Reitero deberían convocar a los gobernadores regionales para conversar, pero no como emisarios sino de manera directa, ella debe entender que debemos manejar una agenda nacional, está en sus manos calmar las aguas y ya no existen excusas para tomar las determinaciones correspondientes porque las vidas perdidas entre policías y civiles nadie las devuelve.