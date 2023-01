Padre de policía asesinado en Juliaca: “Por culpa de la presidenta los peruanos estamos matándonos”

Es una obscenidad que un padre entierre a su hijo, decía el gran pintor peruano Fernando de Szyszlo. Lo normal es que el hijo sepulte a sus procreadores. Eulogio Soncco es padre de José Luis Soncco Quispe, suboficial de segunda de la Policía Nacional que, la madrugada del martes, murió calcinado por una turba en la ciudad de Juliaca, en la región Puno. Eulogio tuvo que sacar fuerzas para este desgarrador momento.

También la madre de Remo Candia Guevara, el dirigente de Anta baleado en los enfrentamientos con la Policía el miércoles pasado. “Tu vida se acabó. Cómo y cuánto olvidarás que eres una persona muerta. Ya no tendrás miedo a sufrir toda la vida”, cantó la progenitora de Remo Candia en quechua.

En el entierro la madre de Remo lanzó duras críticas contra la presidenta. ”Señora Dina Boluarte, por favor, retírate. Ya no más muertes, ya no más huérfanos, ya no más viudas o viudos, cuánto están maltratando aquí en nuestro Perú, por qué te aferras”, le dijo.

Reclamo de padres del policía

Los restos del agente quemado vivo fueron trasladados hasta Cusco. En la VII Macro Región Policial, se le rindió un homenaje póstumo antes de ser trasladado a su natal Canas.

El dolor de los padres del policía caído, Eulogio Soncco y Nicolasa Quispe, se convirtió en rabia. No concebían la forma cruel en que murió el mayor de sus hijos.

Los progenitores responsabilizaron a la presidenta Dina Boluarte por la muerte del suboficial y las pérdidas de vidas que se contabilizan desde que empezaron las protestas. “Qué podemos decir, no hace caso a la población. Por culpa de esa presidenta, los peruanos estamos matándonos”, dijo Eulogio. Ante las duras críticas del padre, un oficial de la PNP cortó la charla con los periodistas. “Por favor, respeten el dolor” y se lo llevó a otro punto.

El ataúd que guarda los restos del agente policial fue llevado hasta la lejana comunidad de Qolliri, en Canas. Posteriormente, fue velado y sepultado en el cementerio de Yanaoca, capital de dicha provincia cusqueña.

El cortejo fúnebre estuvo acompañado por una gran cantidad de personas, comuneros, amigos y familiares, quienes pedían justicia por el joven que acababa de ascender de grado en la PNP tras cinco años y nueve días de servicio. A la cabeza del ataúd, don Eulogio volvió a prometer sobre los restos de su hijo que no descansará hasta hallar justicia por su vida.

“Yo le decía a mi hijo que la vida del policía y del militar no es comprada. Yo fui militar, y así es nuestra situación”, se despidió del féretro.

Pedirán prueba de ADN

Durante el funeral, una joven se presentó aduciendo ser la pareja sentimental del policía fallecido, con quien habría convivido desde hace buen tiempo en Juliaca. Este hecho causó sorpresa en la madre de José Luis Soncco, quien afirmó que su hijo no tenía ningún compromiso y estaba soltero, desconoció a la mujer.

Por otro lado, en los últimos días, en redes sociales pusieron en duda la identidad del cuerpo calcinado del policía e incluso se indicó que no correspondería al suboficial cusqueño. Por ello, los padres y familiares no descartan que este sea exhumado para un examen de ADN, debido a que el rostro está irreconocible por las quemaduras. “Por el momento, que se le entierre a mi hijo, quizá de aquí en algún tiempo pida que se haga la exhumación”, concluyó el padre.