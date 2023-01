Mujer denuncia que fue víctima de violación por un hombre que trepó las paredes de su casa

Un hombre ha sido acusado de agredir sexualmente a una mujer en Lima luego de ingresar a su vivienda a la fuerza. La presunta víctima conoció a Jonathan Ramirez durante un evento profondos que ella organizó en su hogar. La mujer denunció, además, que también le robaron dinero de sus ahorros y que ha recibido amenazas de muerte por parte de familiares y conocidos del sujeto. El hombre asegura haber tenido relaciones sexuales consensuadas, aunque inicialmente negó haber tenido intimidad con la fémina, según su declaración con la Policía.

“Mi actividad empezó 11.00 a. m., pero mis amigos y la persona que llevó a (Jonathan) llegaron a mi domicilio a partir de las 3 de la tarde. (Yo) ya me encontraba tomando a partir de la 1 de la tarde con mis amigas, que se encontraban en mi casa”, declaró la víctima para América TV.

Al llegar la noche, los asistentes se retiraron para acudir a una fiesta, pero la denunciante se quedó en su hogar para descansar. Sin embargo, el sujeto regresó aproximadamente a la 1.00 a. m., subió por la fachada y entró al recinto por la cocina, en el segundo piso. “Él entró a mi cuarto”. (…) Me ha empezado a amenazar, (me dijo) que, si yo hablaba algo, me iba a hacer algo a mí, a mi familia”, relató.

“Me he levantado 5 de la mañana, desesperada, llorando. Llamé a mi hermana, a mis familiares, para que vengan. Les conté lo que había sucedido. Reconozco su cara, reconozco la ropa que tenía. No me encuentro bien, pero tengo que ser fuerte por mi familia, por mi mamá, y para que se pueda hacer justicia”, agregó.

La agraviada manifestó, además, haber recibido amenazas de muerte tras realizar la denuncia. “Cuando a mí me llevan a hacer mi examen toxicológico, cuando yo salgo de la Dirincri, toda su familia, y había un grupo de chicas… Empezaron a insultarme, empezaron a decir que me iban a matar, que me iban a dejar coja —empezaron a grabar—, que le iban a hacer algo a mi familia”, contó.

Las evaluaciones del médico legista indicaron que no hay signos de violencia; sin embargo, el abogado de la mujer, Álvaro Pelaez, dijo que el Ministerio Público debería considerar otros hechos como pruebas.

“Por ejemplo, estamos hablando del examen psicológico. Los resultados psicológicos realizados a la víctima arrojan que es una persona gravemente afectada como producto de los hechos ocasionados”, estableció.

Según Jonathan Ramirez, tuvo relaciones sexuales consensuadas, aunque en su primera declaración, en la comisaría, aseguró no haber tenido intimidad con la mujer. “Toco la puerta, no sale nadie. Lo único que estuvo mal fue trepar para ingresar. Necesitaba el celular sí o sí para comunicarme con mi pareja y con la señora que estaba encargándome sus dos hijos”, expresó.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).