¿Cuándo es el aniversario de Lima y por qué no habrá celebraciones este año?

Este 2023, la ciudad de Lima cumplirá 488 años desde su fundación. Enero es el mes en que se conmemora esta importante fecha en la historia de la Ciudad de los Reyes. No obstante, en medio de la expectativa por un nuevo aniversario de la capital peruana, el actual titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Rafael López Aliaga, anunció que no se realizarán celebraciones. ¿A qué se debe esto? Conoce toda la información a continuación.

¿Cuándo es el aniversario de Lima?

El aniversario de Lima se celebra cada 18 de enero. Su fundación se remonta al año 1535, cuando Francisco Pizarro la reconoció como la capital del Perú, y así cumplió con el encargo de la corona española de hallar un territorio en el que pudieran ubicarse y poder gobernar.

¿Por qué este año no habrá celebración por el aniversario de Lima?

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que se suspenderán las actividades por el 488 aniversario de la capital, programadas para este 18 de enero. En ese marco, la serenata a la medianoche y el tradicional desfile serán cancelados. Solo se hará la misa Te Deum, que tiene lugar en la Catedral de Lima, y la sesión solemne. El político manifestó que su decisión se da para respetar las muertes de los policías en los enfrentamientos durante las protestas en el país.

“Yo no puedo celebrar. Si un policía que sale a pedido de los vecinos de Juliaca, y salen dos policías, a uno no lo dejan salir del patrullero y al otro lo queman vivo, o sea, yo con qué cara voy a celebrar. Ya pasaremos la celebración para otro momento (…) Si tengo un familiar policial y militar llorando, me parece una falta de empatía absoluta”, expresó el burgomaestre.

¿Por qué se celebra el aniversario de Lima?

El aniversario de Lima se conmemora en esta fecha porque fue un 18 de enero de 1535, el día en el que el conquistador Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima, en el valle del río Rímac, bajo el nombre de Ciudad de los Reyes.

La razón de la fundación española de Lima fue asentar una capital para los territorios conquistados tras el intento fallido de establecerla en Jauja. La zona del valle del Rímac fue considerada un punto estratégico por su cercanía a la costa, clima templado, provisiones de agua, tierras fértiles y reservas de madera.

Entre los presentes, en la ceremonia de inauguración, estaban Nicolás de Rivera, el ‘Viejo’, el primer alcalde, su hijo Nicolás de Rivera, el ‘Mozo’, dos frailes (un franciscano y un dominico), esclavos negros y una mujer, la morisca Beatriz.