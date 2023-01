Rafael López Aliaga sobre aniversario de Lima: “Ya pasaremos la celebración para otro momento”

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que se suspenderán las actividades por el 488 aniversario de la capital, programadas para este 18 de enero. En ese marco, la serenata a la medianoche y el tradicional desfile serán cancelados, solo se realizará la misa tedeum, que tiene lugar en la Catedral de Lima, y la sesión solemne. El mandatario manifestó que su decisión se da para respetar las muertes de los policías en los enfrentamientos durante las protestas que exigen el adelanto de elecciones generales.

“Yo no puedo celebrar. Si un policía que sale a pedido de los vecinos de Juliaca, y salen dos policías, a uno no lo dejan salir del patrullero y al otro lo queman vivo, o sea, yo con qué cara voy a celebrar nada. Ya pasaremos la celebración para otro momento (…). Si tengo un familiar policial y militar llorando, me parece una falta de empatía absoluta”, expresó el burgomaestre. VIDEO: Latina