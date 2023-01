Eloy Espinosa-Saldaña: “En el caso Sunedu, hay que dar por agotada la vía interna e ir a la CIDH”

Hace unos días, usted comentaba que la estrategia legal de los congresistas era un juego en el cual no había pierde. ¿El TC ha caído en ese juego?

Lamentablemente, sí. La estrategia del Congreso, al ver la audiencia, es muy clara. Es convalidar una norma que está siendo cuestionada por un amparo y ante el Poder Judicial (PJ). ¿Qué es lo que se hace? Se hace un verdadero fraude procesal: 30 de los 33 ya habían dicho que la ley era constitucional y ahora dicen que es inconstitucional para que un tribunal no tenga los votos suficientes y le diga: “La ley va”. Es un fraude procesal. Lo que el Congreso está buscando es lo que el PJ no le ha dejado obtener a través del trabajo del TC.

¿Qué se puede hacer si supuestamente el TC es el máximo órgano en estos casos?

Hay dos demandas: una de la Defensoría y otra, por entrar, del Foro Educativo. He escuchado a un funcionario de la Defensoría decir: “Nuestra estrategia es proteger la educación de calidad”. Pero ya la bloquearon cuando cambiaron la composición del consejo directivo, ya no es meritocrático (...). Todo órgano nombrado por concurso tiene más independencia que uno nombrado por designación. (...). Otro problema es la adscripción. Sunedu es un Organismo Técnico Especializado (OTE) que pertenecía al pliego Educación. ¿Por qué? Porque si no, no tenía plata para hacer sus actividades y si hubiera una barbaridad ahí, no habría responsable político (...) ¿Qué pasa si hay un contubernio por la composición, que se presta a muchas negociaciones? ¿Quién va a asumir la responsabilidad política? ¿A quién vas a interpelar si Sunedu ya no está adscrita al Minedu?

O sea, ya no habría responsable político.

Dos cosas terribles: no hay financiamiento y no hay responsabilidad política en la nueva Sunedu.

Ahora, volviendo a los caminos legales, hay dos demandas...

La de Foro Educativo está casi armada, pero bueno... El escenario es el internacional.

¿Qué se debería hacer?

Le van a negar, porque si (el TC) hubiera querido tocar los tres casos (Congreso, Defensoría y Foro Educativo), hubiera esperado para acumularlos (...) y resolver todos juntos. No se quiso. Entonces, lo que hay que hacer es dar por agotada la vía interna e ir a la Comisión Interamericana (CIDH) por dos temas: el primero es el de la denegación de justicia. ¿Por qué? Por toda esta situación de que, en vez de permitir que se discuta en un amparo si se estaba violando el derecho a la educación o no, se ponen por encima de ese amparo con el pronunciamiento del TC. Otro tema es la educación en condiciones de calidad. Tiene que haber ciertos parámetros de calidad, que tiene que asegurar cada Estado (...) Entonces, ese es el camino: el camino es asumir que estas vías internas, estos dos procesos se van a perder; o, incluso, de una vez ir a la CIDH diciendo que no son vías idóneas por el ejemplo del primer caso. Ir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

¿Quién y cuándo debería ir a la Comisión y a la Corte?

Yo diría ahora porque cualquiera puede ir a la CIDH. Foro Educativo; la misma Defensoría, cualquier ciudadano puede ir. Si la Comisión hace suyo el caso, lo lleva la Corte IDH.

Entiendo, ¿pero ese proceso no demoraría? Es un camino largo, ¿y mientras tanto?

No necesariamente porque tú puedes pedir, y te lo digo por experiencia, una medida cautelar ante la comisión o la corte; o sea, puedes parar el efecto de la ley Sunedu 2, por llamarlo de alguna manera, planteando que no se mueva nada hasta que no se termine de resolver. Y recuerda: todavía ni siquiera se han dignado a hacer un reglamento. O sea, es un buen momento para plantear ya mismo ante la comisión, olvidarse del Tribunal...

Ya pasó casi un mes y el TC no ha admitido la demanda de Defensoría. La de los congresistas se admitió en una semana...

... El tribunal siente que ya fijó posición y no tiene más que decir. Admite una primera demanda en una semana; y la segunda no la admite. Foro Educativo ha dicho que presentará mañana (hoy) o el lunes. Entonces, si para el lunes no hay un movimiento rápido, es muy clara la voluntad del TC. Ya siente que resolvió y no tiene más que discutir. Eso abona más para ir al escenario internacional.

¿Cuál es el estado de la ley: se debe aplicar o no? ¿Hay que esperar el reglamento?, ¿sigue suspendida por el amparo?

Lo objetivo es que va a ser muy difícil que encuentres un juez o una sala del PJ que quiera no aplicar la ley. Va a ser muy difícil, porque hay una sentencia del TC que le dice “aplícala”.

O sea, está vigente.

Ya está vigente. Lo que pasa es que no se está haciendo cumplir porque el Congreso está en otros líos. El tribunal se ha encontrado con una sentencia que ha causado polémica y al Gobierno no le interesa reglamentar para nada la norma. Estamos en una situación de limbo. En sentido jurídico, el artículo 2 está vigente. Me parece malo, un retroceso (...). La salida es fuera. Claramente la salida es fuera.