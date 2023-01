Colegio Médico del Perú exige al Gobierno garantías para el personal de salud en protestas

Con información de Jessica Merino/URPI-LR

Desde diciembre del 2022 las manifestaciones en el Perú no cesan. Hasta la fecha se han contabilizado más de 40 fallecidos durante los enfrentamientos y hechos vinculados a las protestas. Es así que han registrado que vándalos han atacado a personal de salud, apedreado ambulancias e impedido el pase de estas unidades en los días de paro. Ante este panorama, el Colegio Médico del Perú (CPM) invocó al gobierno y a la sociedad civil, a garantizar el respeto y seguridad a los trabajadores de este sector, así como al cese a la violencia en el contexto de las movilizaciones en diversas regiones del país.

Raúl Urquizo, decano del CMP, mencionó que 19 ambulancias han sido atacadas. “ Ha habido personal agredido, médicos agredidos en Huánuco, donde iban a trabajar. Hemos tenido personal de salud en ambulancias, que han sido apedreadas . Tenemos el registro de 19 unidades que han sido destruidas”, dijo.

Asimismo, r eportó situaciones de violencia al interior del país que han perjudicado la labor del personal médico . Por ello, pidió al gobierno de Dina Boluarte a entablar un diálogo para evitar más muertes.

“Como organismo institucional estamos en la defensa de la vida. La salud no tiene color político, pero sí tenemos el derecho de transitar y cuando hay alguien accidentado, tenemos la obligación de atenderlo. (…) Exigimos al gobierno que entre a un diálogo, (…) invocamos a todos, si no nos sentamos, si no conversamos, no podemos seguir permitiendo que haya más fallecidos, pacientes graves y la capacidad de las instituciones de muchos hospitales han colapsado”, señaló Urquizo Aréstegui.

“No podemos a aceptar ni uno más fallecido, de ningún lugar, porque este derramamiento de sangre nos ha llevado a poder analizar, pero no es suficiente. Como colegio médico tenemos la obligación de defender la vida. Seguiremos exigiendo que se respete la vida”, expresó.