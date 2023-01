“Hasta luego, hijito”: madre de dirigente fallecido en Cusco lo despide con canto de dolor en quechua

La noche del último miércoles, empañada de dolor en Cusco, la madre del dirigente anteño Jlinner Remo Candia Guevara (41), que murió a causa de una herida de bala durante la represión de una protesta en la región, se despidió con un canto en quechua que reflejaba el sufrimiento que sintió al enterarse del hecho.

La señora no pudo contener su desconsuelo y le pidió a la presidenta Dina Boluarte que se retire del poder. Además, cuestionó su actitud y la manera en la que enfrenta el conflicto. “Señora Dina Boluarte, por favor, retírate, ya no más muertes, ya no más huérfanos, ya no más viudas o viudos, cuánto están maltratando aquí en nuestro Perú, por qué te aferras”, le dijo la madre de Remo Candia a la mandataria.

Entre sollozos, la mujer se despidió de Remo, y con la fortaleza y dolor que solo siente una madre que perdió a su hijo, entonó un canto en quechua que en castellano se puede entender así.

“Dice que había llegado la muerte, de un momento a otro te sorprenderá, y a ti siempre dice que te busca. Tu vida se acabará, por qué, y cuándo olvídate, si serás un hombre muerto. Ya no vivirás más, si tu vida se ha acabado, ya no sufrirás más”, cantó.

Una letra dedicada a la vida y muerte de su cariñoso hijo, como ella dice que era. Además, la señora le dijo a Remo que pronto estarían juntos otra vez.

“Estoy bien dolida por lo que ha pasado, esta masacre que hacen con nuestros paisanos y nuestros hijos. Es un atropello muy grande el que hace esta presidenta Dina Boluarte. Esto no debe de haber, debe renunciar esa mujer”, también manifestó.

Entre llanto y reclamos de justicia de familiares y cusqueños, se vivió la noche del 11 de enero en la Ciudad Imperial, donde tuvieron el primer fallecido de la región. Él era presidente de la Federación Provincial de Campesinos de Anta y natural de la comunidad de Anansaya, Urinsaya Qollanan.