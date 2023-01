Municipalidad de Lima suspende festejos por su aniversario 488 tras muertes durante manifestaciones

El próximo 18 de enero, la ciudad de Lima cumple 488 años de fundación y, como cada año, la Municipalidad había programado una serie de actividades para festejar la importante fecha. Sin embargo, este 2023 no habrá celebraciones debido a las muertes ocasionadas en el sur del país durante los enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes, quienes exigen la renuncia de Dina Boluarte y próximas elecciones generales.

Ante este contexto, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, informó que este año se cancelan la serenata a Lima y el desfile serán cancelados. Mientras que los únicos actos que sí se realizarán serán la misa y Te Deum, y la sesión solemne.

“Yo he consultado con los regidores más cercanos en Lima y hemos decidido que no podemos celebrar nada el 18 (de enero)”, indicó a la prensa el alcalde López Aliaga.

“Yo no puedo celebrar si tengo dos policías que salen al cuidado de la población de Juliaca, y uno termina golpeado y al otro no lo dejan salir y lo queman vivo, con qué cara; yo no voy a celebrar nada”, añadió el burgomaestre.